צפו: הרמטכ"ל נפגש עם מתן אנגרסט ואיתן הורן צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, אייל זמיר, נפגש היום (רביעי) עם שורדי השבי מתן אנגרסט ואיתן הורן בבית החולים איכילוב.

"לאורך כל הדרך הייתם לנגד עיני וביטחונכם היה שיקול מרכזי. לא נשקוט עד שנשיב את כלל החטופים החללים ארצה", אמר זמיר במפגש.

מתן סיפר לרמטכ"ל כי חשובה לו להגיע להלוויתו של מפקדו דניאל פרץ בהר הרצל, "היה לי חשוב להצדיע ולחלוק כבוד אחרון למפקד שלי דניאל ז"ל".

"דניאל הוביל את הקרב ההרואי שלנו באותה השבת. המעגל ייסגר רק כשאיתי חן יושב לקבורה באדמת ישראל, יחד עם כל החללים". הרמטכ"ל העניק מחדש למתן את כומתת השריון וחיבק אותו: "אני מאושר לראות אותך פה, זה בלתי נתפס. אל תמהר, צריך לעכל את מה שעברת".