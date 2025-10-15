ממשלת גרמניה רוצה לשמור את הפנסיונרים בשוק העבודה. החל מינואר 2026 תיכנס לתוקף תוכנית "פנסיה אקטיבית" של ממשלת גרמניה, שנועדה לעודד פנסיונרים להמשיך בשוק העבודה.

גם מדינות אחרות בעולם עוקבות אחרי היוזמה של ממשלת גרמניה, על מנת לבחון האם היא תעודד פנסיונרים להמשיך ולעבוד גם אחרי גיל הפרישה. על פי התוכנית, פנסיונרים שיבחרו להמשיך ולעבוד, יוכלו להרוויח שכר של עד 2000 יורו ביום ללא צורך בתשלום מס.

שרת העובדה הגרמנית ברבל בס, אמר כי "מדובר בתמריץ פשוט שנועד להשאיר עובדים מנוסים בשוק העבודה. כל מי שרוצה לעבוד מרצונו זמן רב יותר בשוק העבודה זקוק לתנאים אטרקטיביים". היא גם הוסיפה כי ממשלת גרמניה מתכוונת לבטל את החוק האוסר על מגלאים לחזור למקומות העבודה הקודמים שלהם. "זה לא יעיל שעובדים שרצו להמשיך לעבוד לאחר שהגיעו לגיל פרישה לא הורשו לחזור בקלות למעסיקם הישן", אמרה בס.

הקנצלר פרידריך מרץ אמר כי התוכנית החדשה מגיעה לאחר שלוש שנים של קיפאון כלכלי, שהוחמר עקב מחסור בכוח אדם מיומן שנוצר כתוצאה ממשבר דמוגרפי. הילודה בגרמניה נמצאת בירידה, ולעומתם מספר האזרחים המגיעים לגיל פרישה גדל משמעותית. על פי הנתונים העדכניים, 4.8 מיליון בני אדם, שהם 9 אחוזים מכוח העבודה בגרמניה, צפויים לפרוש בעשור הקרוב. בממשלה הגרמנית מקווים כי התמריץ שיאפשר להם להרוויח 2000 יורו בחודש ללא תשלום מס, ישכנע רבים מהגמלאים לחזור למקום העבודה שלהם.