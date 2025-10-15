עאסם אל-נביה, דובר עיריית עזה, אומר כי העיר סבלה במערכה הצבאית מהרס נרחב ביותר, הכולל פגיעה קשה במבנים רבים, במערכות המים והביוב, בבארות המים ובכבישים.

בראיון לסוכנות הידיעות הפלסטינית "ספא" אמר אל-נביה, כי בנוסף להרס, העירייה מתמודדת עם מחסור חמור בכלים הנדסיים כבדים הנחוצים לפעולת השיקום של העיר.

אל-נביה ציין כי עיריית עזה הכינה תוכנית בת שלושה שלבים שנועדה לספק את השירותים הבסיסיים לתושבים: המשך מצב החירום, מעבר לשלב השיקום המיידי ושלב השיקום הכולל של העיר.

לשם כך, אמר אל-נביה, עיריית עזה זקוקה לציוד כבד, כמויות מספקות של דלק, חומרי תחזוקה, חלפים, גנרטורים, צינורות וקווי מים.

לדבריו, צוותי העירייה כבר החלו לפנות את הרחובות הראשיים כדי להקל על תנועת התושבים וחזרתם לבתיהם או לאזורי מגוריהם הקודמים.