בעקבות ההפרעות והשלטים ששלפו ח"כ עופר כסיף וח"כ איימן עודה בזמן נאומו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במליאת הכנסת, הגיש מנכ"ל ארגון בצלמו, שי גליק, תלונה חמורה ליו"ר ועדת האתיקה של הכנסת, ח"כ אליהו רביבו, בדרישה להטיל עליהם סנקציות משמעותיות.

"בעת הנאום ההיסטורי של ידיד ישראל, נשיא המעצמה הגדולה בעולם, בחרו עודה וכסיף בהתנהגות מבזה - הנפת שלטים, קריאות והפרעה מכוונת. זו לא מחאה, ולא חופש ביטוי - זו התרסה בזויה שפוגעת בכבוד הכנסת וביחסי החוץ של מדינת ישראל", כתב כליק.

הוא ציין כי "מעולם לא היה נשיא כה מחויב לביטחון ישראל האירוע היה אחד משיאי הקשר בין ישראל לארה"ב לאור ההישג הכביר של החזרת החטופים ומעשה חמור זה פגע באופן ישיר הן בנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הן במשפחות החטופים ששבו והן בכלל אזרחי ישראל".

בפנייתו דרש גליק להעניש את שני חברי הכנסת בחומרה ולהרחיקם לחצי שנה וכן להשית עליהם קנס כספי גבוה בסך של מאה אלף שקלים.

גליק ציין כי מדובר בהתנהגות חוזרת ונשנית של עודה וכסיף כאשר כסיף הורחק מהכנסת עד כה חודשים רבים אולם הוא "ממשיך לעשות פרובוקציות שוב ושוב".