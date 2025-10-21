יקי דיין, בעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס ומומחה ליחסי ישראל ארה"ב, מנתח את מהלכיו של הנשיא האמריקאי לנוכח הפרות החמאס את ההסכם אליו הוביל את ישראל.

"האינטרס של טראמפ הוא להמשיך לשלב השני והשלישי עד להרחבת הסכמי אברהם. זהו ההישג הגדול ביותר של טראמפ בקדנציה הנוכחית, וקושניר וויטקוף נמצאים כאן כדי לוודא שהעניין הזה קורה", אומר דיין בראיון לערוץ 7 ומוסיף כי אמנם "בעולם מושלם היינו רוצים שישראל תוכל להחליט על הכול לבדה, אך לא ניתן לשכוח את התמיכה האמריקאית לאורך כל הדרך".

"ארה"ב הייתה לצידנו בכל הצונאמי המדיני הזה ובכל הפורומים הבינלאומיים כולל בית הדין בהאג והפורומים באו"ם, כדי לתמוך בישראל, לחזק את ישראל ולהגן עליה. כשאף מדינה לא נתנה לנו נשק, ארה"ב הייתה שם כדי לתת לנו כל נשק שרצינו. כך היה גם בתקיפה באיראן וגם לעסקה שעליה חתמנו לא היינו מגיעים ללא הסיוע האמריקאי ויש לזה מחיר, והמחיר הוא שאנחנו לא יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, וכשארה"ב רוצה לראות את ההסכם הזה נמשך ומתקיים יש דברים שמגבילים אותנו", אומר דיין ומזכיר בהקשר זה גם את המגבלה שהטיל הנשיא האמריקאי על ישראל בסיומה של המלחמה עם איראן.

"יש מחירים, אבל עבורנו טוב שבת הברית הגדולה, ואולי היחידה, שלנו ניצבת לצידנו והיא זו שמנסה לעצב את המזרח התיכון ולא מדובר בסין או רוסיה. אנחנו צריכים לשמור על האינטרסים שלנו, אבל יחד עם זאת להבין שכדי לממש את האינטרסים שלנו חשוב שארה"ב תהיה לצידנו. נצטרך לוודא שהמחיר שאנחנו משלמים על כך הוא קטן ולא פוגע באינטרסים הכוללים שלנו".

האם אכן מדובר במחיר נמוך שישראל משלמת, או שמא העולם שסביבה רואה ומבין שהיא יכולה להיות שק האיגרוף של הטרור המזרח תיכוני ולהישאר כבולה בידי הממשל בוושינגטון? על כך משיב יקי דיין בשלילה מוחלטת ומזכיר כי "כשרצינו לתקוף בלבנון תקפנו ועדיין יש הסכם עם האמריקאים שעל כל התעצמות של חיזבללה אנחנו מגיבים. גם סוריה השתנתה וכל המזרח התיכון משתנה. תקפנו בעזה שוב ושוב. היו שחשבו שהמלחמה תסתיים אחרי חודשיים והמלחמה ממשיכה בגיבוי אמריקאי ובנשק אמריקאי. כך תקפנו באיראן וקיבלנו אור ירוק וחימושים אמריקאים ומפציצים האמריקאיים". העולה מכל זאת, אומר דיין, הוא שישראל אינה לבדה במערכה מול הטרור, לצידה נמצאת המעצמה הגדולה בעולם אך יש לייצר תיאום בין הזירה המלחמתית לזו המדינית.

"ארה"ב לא ויתרה על פירוק החמאס או על פירוז הרצועה. זה מופיע בשלב הזני, ואנחנו צריכים ללכת על החבל הדק שבין האינטרסים האמריקאים לאינטרסים שלנו. כל עוד הם הולכים יחד אין בעיה, וכעת הם הולכים ביחד. אם הם לא ילכו ביחד אנחנו יודעים שלא נוותר על פירוק החמאס ופירוז הרצועה. לא נעצום עין ונוודא שזה קורה, אבל עדיף לעשות את זה יחד עם ארה"ב. כך אנחנו הרבה יותר חזקים וזה מקרין על מי שסביבנו".

האינטרס של טראמפ בהרחבת הסכמי אברהם, ככל הנראה לכיוונה של סעודיה ואולי גם אינדונזיה, עומאן ומדינות אחרות, נוגע בשיקולים דיפלומטיים, כלכליים ואחרים. דיין מזכיר כי אחרי הקריסה האיראנית באזור נכנסו לתמונה קטאר וטורקיה שתפיסת עולמן היא תפיסת העולם של האחים המוסלמים, כלומר כזו שבינה לבין תפיסת החמאס אין הבדל משמעותי. מול אלה חשוב לארה"ב לאזן את מערך הכוחות בכוחות סעודים ודומיהם שגם הם רואים בחמאס איום. להערכתו "סעודיה תהיה המפתח למדינות נוספות כמו אינדונזיה עומאן ואחרות".

על המחיר אותו תידרש ישראל לשלם עבור צירופה של סעודיה להסכמי אברהם, מעריך דיין כי יהיה מדובר במהלך כלשהו שהוא מעבר להצהרות המופיעות בסעיף 19 של ההסכם שנחתם בסוגיית המדינה הפלשתינית העתידית. הדברים יכולים לבוא לידי ביטוי בצעדים דיפלומטיים כאלה ואחרים או בצעדים בשטח ברצועת עזה, אך לא מעבר לכך בשל הקונצנזוס שלדברי דיין יש בחברה הישראלית, מימין ומשמאל, נגד הקמתה של מדינה פלשתינית. משום כך ינסו האמריקאים לרצות את הסעודים במהלך ביניים כלשהו.

"נצטרך למצוא איזו נוסחה שתתגבש. בראיית הסעודים וגם בראיית האמריקאים יש גוונים שונים אצל הפלשתינים וקשה לשכנע אותם שזה לא כך. בראייתם לא כולם חמאס וכך הם פועלים", דברי דיין.