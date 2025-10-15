הזרוע הצבאית של ארוגון הטרור הרצחני חמאס מפרסמת הערב (רביעי) הודעה בה נטען כי אין בידה עוד חללים חטופים.

"עמדנו בחלקנו בהסכם - שחררנו את כל החטופים החיים ומה שיש לנו מבחינת חטופים חללים. לגבי כל השאר - נצטרך מאמצים גדולים וכלים מיוחדים כדי לאתרם", נטען בהודעת הארגון.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב להצהרת חמאס וכתב: "צה"ל יכול לשוב להילחם ברצועה ברגע שאתן את האות, אם חמאס לא יעמוד בעסקה".

במקביל להודעת חמאס, מסרו צה"ל והשב"כ כי הצלב האדום הודיע שהוא בדרכו לקבל ארונות של חללים נוספים מידי המחבלים בצפון הרצועה.

הארונות הם יועברו לידי כוח צה"ל בשטח הרצועה, ולאחר טקס קצר בהובלת הרב הצבאי הראשי בגבול כולל קריאת פרקי תהילים וכיסוי הארונות בדגל ישראל, הארונות יועברו בשיירה מאובטחת לזיהוי במכון לרפואה משפטית באבו כביר.