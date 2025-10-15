ביום ראשון האחרון התקיים בשדה תימן אירוע רענון לחיילי גדוד 614 של חיל ההנדסה, ששבו לאחר פעילות מבצעית ארוכה בעזה. האירוע כלל הופעה של להקה צבאית עם זמרות - דבר שגרם לעשרות חיילים דתיים לבחור לשבת מחוץ למתחם ההופעה.

אחד החיילים מגדוד 614 תיאר, "אחרי כמעט חודש בעזה, יוצאים לרענון, הפנינג סיום, ומבלי להודיע לנו מראש כאשר שליש מאיתנו דתיים - מופיעה להקה צבאית עם זמרות. פשוט הייתה פה כמות נכבדת של אנשים שמצאה את עצמה יושבת בחוץ בשמש במשך 25 דקות כשכולם בהופעה בפנים".

היום (רביעי) התרחש מקרה דומה בגדוד 601 של חיל ההנדסה, במסגרת ערב רענון של חטיבה 401. גם כאן, שובצה זמרת בליווי להקה צבאית. חייל בגדוד 601 אמר, "יש שלוש מחלקות בייניש שנמצאות בגדוד, שזה בערך חצי מהגדוד, בלי המחלקות הרגילות שכוללות עוד דתיים. זה אירוע מרגיז מאוד".

מפורום נשות לוחמים למען קדושת המחנה של ארגון חותם נמסר לערוץ 7: "בגלל התפיסה הפרוגרסיבית, הבאת זמרת אחת גוברת על אורח החיים של עשרות שומרי מצוות, ומחייבת כפיה חילונית על לוחמים המוסרים נפשם, בניגוד להלכה.

כל עוד האג'נדה הזאת שולטת בצבא היהודי היחיד בעולם, ולא מכבדים את שומרי המצוות שכבר משרתים במאסות גדולות בצה"ל - אין שום דרך לדבר על גיוס חרדים. מצער מאד שהשר ישראל כץ מהליכוד והרמטכ"ל אייל זמיר לא מכבדים את חיילי צה"ל".

מדובר צה"ל נמסר: "בשני האירועים מדובר בגדודים המשלבים חיילים דתיים ושאינם דתיים, שרוב המשרתים בהם הינם אינם דתיים. בהתייחס לאירוע הראשון, גדוד 614 סיים לחימה משמעותית בעזה ויצא להתרעננות בשדה תימן באירוע צה"לי שכלל הופעה קצרה של להקה צבאית. טרם תחילת המופע הודיע המפיק על ההופעה המתוכננת, על מנת לאפשר למי שחפץ בכך לצאת למרחב התרעננות אחר. יש לציין שהמופע האומנותי היה 15 דקות בלבד.

בהתייחס לאירוע השני, גדוד 601 יצא לערב הפוגה שהאוגדה הציעה לו לקיים לאחר תקופה ארוכה של לחימה, במסגרתו לחלק מצומצם מהערב הובטח שיגיע להופיע אמן אורח. כשהבינו שהאמן שיגיע זו זמרת מוכרת הוחלט שלמי שלא מוכן להגיע להופעה מטעמי דת תהיה האפשרות להגיע לשיעור תורה. התלונה על ההופעה לא עלתה בפני המפקדים".