יומיים לאחר ששוחרר משנתיים של עינויים אכזריים בשבי חמאס, חולק שורד השבי מתן אנגרסט, השריונר בן ה-22, עדות מזעזעת ומעוררת השראה על תקופתו במנהרות עזה.

אנגרסט, שנחטף במהלך קרב הירואי בנחל עוז, סיפר כיצד שמר על רוחו דרך תפילה יומיומית, אמונה עזה ותקווה בלתי מתפשרת. "היה לי ברור שאצא מהשבי", אמר, "המקומות שבהם הייתי הופצצו, אבל לא נפגעתי - רצף של ניסים".

העדות נמסרה היום בבית החולים איכילוב בתל אביב, שם מאושפז אנגרסט ומקבל טיפול רפואי בעקבות פציעותיו הקשות. הוא שוחח עם הרבנית צילי שניידר, יו"ר ארגון "קשר יהודי" שהעניקה לו תפילין חדשים.

אנגרסט, ששרד את הפיצוץ הראשוני והיה היחיד שיצא מהטנק בחיים, נחטף ונלקח לרצועת עזה. אימו, ענת אנגרסט, סיפרה השבוע כי "מתן עבר עינויים קשים מאוד" - כולל כוויות חמורות ביד ימינו ובאצבעותיו, פגיעות בראייה ותנאים גרועים מנשוא. אביו, חגי אנגרסט, הוסיף כי "התייחסו אליו כמו לחייל בשבי. המצב שלו שם היה גרוע מאוד, התעללויות. יש לו המון פציעות שקרו גם במהלך שבעה חודשים אחרי החטיפה". הוא הועבר ממקום למקום, לעיתים עם שבעה גברים בבור אחד, והתמודד עם בידוד, רעב ופחד תמידי.

למרות זאת, אנגרסט לא ויתר על אמונתו. חודש בלבד לאחר חטיפתו, כשהיה עדיין בהלם מהאירועים, התעקש אנגרסט על שגרה רוחנית. "התעקשתי להניח תפילין ולקבל סידור ותנ"ך", סיפר. "דרשתי מהשובים לקבל את הפריטים". השובים, נענו לבקשה והביאו לו את החפצים - כולל סידור תפילה שהועבר על ידי בכיר בחמאס עצמו.

מאותו רגע, הפכה התפילה לחלק בלתי נפרד משגרת יומו במנהרות החשוכות והלחות. "כחלק מהשגרה, התפללתי שלוש פעמים ביום - שחרית, מנחה וערבית", העיד אנגרסט. "זה שמר עליי, זה נתן לי תקווה". הוא תיאר כיצד, למרות ההתעללויות, האמונה הזו הפכה אותו למקור כוח: "היה לי ברור שאצא מהשבי. המקומות שבהם הייתי הופצצו על ידי צה"ל, אבל לא נפגעתי - רצף של ניסים".

הרבנית צילי שניידר, יו"ר ארגון 'קשר יהודי' ששמעה את סיפורו מקרוב, תיארה אותו כ"גיבור אמיתי, ששמר על יהדותו גם בגיהנום. מדהים היה לראות את האמונה הטהורה של מתן, שהצליח דווקא בתוך התופת של מנהרות החמאס לגלות תעצומות נפש אדירות ולהתחבר לאמונה ולביטחון בבורא עולם".