המועצה המקומית נאות חובב יצאה במכרז פומבי לתפקיד רב המועצה. היקף המשרה עומד על 75%, והיא כפופה לראש המועצה. דירוג השכר ייקבע לפי הסכם הרבנים במשרד לשירותי דת.

בין תחומי האחריות של התפקיד נכללים פיקוח על חדרי האוכל ובתי הכנסת הפועלים במועצה ובמפעלים התעשייתיים, מתן תעודות הכשר לבתי העסק, מתן שירותי תרבות תורנית, ייעוץ הלכתי, מכירת חמץ בפסח, ביקור חולים, וכן השתתפות באירועים ציבוריים דוגמת הכנסת ספר תורה, ניחום אבלים והרמות כוסית.

תנאי הסף למועמדים כוללים תעודת כושר מהרבנות הראשית לישראל לרב אזורי, התחייבות לפעול בהתאם לחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת מינואר 2014, ורישיון נהיגה ייחשב כיתרון. בין הכישורים הנדרשים: יכולת עבודה עם קהל מגוון, מתן הרצאות בתחומי הלכה ויהדות, ותקשורת בינאישית גבוהה.

המועצה מציינת כי המשרה תאויש לפי תקן של "רב יישוב" עד לקבלת תקצוב מתאים למשרת "רב אזורי". בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן עדיפות למועמדים עם מוגבלות הכשירים לביצוע התפקיד. כמו כן, המועצה מדגישה את מחויבותה להעסקה מגוונת והוגנת לכלל האוכלוסיות.

מי שכיהן במשך מספר שנים כרב המועצה בהתנדבות הוא הרב גד רווח, רבה של מצפה רמון ובוגר ישיבת ההסדר בקרני שומרון. כעת מחפשים במועצה רב קבע.

במענה לפניית ערוץ 7 האם ישנה עדיפות לתלמיד חכם ששירת שירות צבאי והגיע מהציונות הדתית - טרם ניתן מענה מצד המועצה.