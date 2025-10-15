בדיון שקיים היום (רביעי) עם הרמטכ"ל וצמרת צה"ל על היערכות צה"ל בעזה, הנחה שר הביטחון להכין תוכנית להכרעה כוללת של חמאס בעזה במידה ויסרב לקיים את תוכנית הנשיא טראמפ ויהיה צורך לחדש את הלחימה.

במשרד הביטחון הזכירו כי "במסגרת תוכנית טראמפ, חמאס חייב להחזיר את כל החטופים החללים המצויים ברשותו ולהתפרק מנשקו - כאשר ישראל, בשיתוף הכוח הבינלאומי בהובלת ארה"ב, יפעלו להרוס את כל המנהרות ותשתיות הטרור בעזה כדי להבטיח שעזה תהיה מפורזת מכל איום על מדינת ישראל".

כ"ץ ציין כי "במידה והחמאס יסרב לקיים את ההסכם, ישראל, בתיאום עם ארה"ב, תשוב ללחימה ותפעל להכרעה מוחלטת של החמאס ושינוי המציאות בעזה והשגת כל יעדי המלחמה".

בתוך כך חמאס מסר הערב לצלב האדום שני ארונות של חללים חטופים. במקביל, טען בהודעה הארגון הרצחני כי החזיר את כל החטופים החיים לישראל - ואת כל החללים "שאנחנו יכולים להגיע אליהם".

"באשר לחללים הנותרים, הגעה אליהם דורשת מאמצים רבים וציוד מיוחד כדי לחפש אותם ולחלצם", נכתב בהודעת הזרוע הצבאית של חמאס.

בישראל דוחים את הודעת חמאס וטוענים שארגון הטרור יכול להגיע לעוד 10 חטופים חללים לפחות. בימים הקרובים יפעלו בעזה צוותים של מצרים וטורקיה לחיפוש אחר חללים נוספים.