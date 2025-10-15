סמ"ר ליאור רביב ז"ל, לוחם בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בצפון רצועת עזה ב-23 במרץ 2024.

מיומנו האישי עולה כי פעל במסירות ובנחישות במסגרת המאמצים להשבת החטופים.

בדף מיומנו של הלוחם, בתאריך 13 לנובמבר 2023, הוא כותב: "כרגע אנחנו נמצאים באזור בו נמצא הפיר המרכזי של החמאס. בינתיים מאבטחים את האזו בזמן שהילום וכוחות הנדסה עובדים על ניקוי ומיגון השטח".

רביב ז"ל הוסיף כי "הדבר היחיד שמטריד אותי בינתיים זה מה קורה עם החטופים. יחידות מיוחדות עובדות על זה אבל לפי מה שהבנתי, אין תשובה חיובית יותר מדי. בעז"ה שכולם יחזרו הביתה בשלום".

בימים שבהם חלק מהחטופים שבו לביתם, ביקשה משפחתו של רביב ז"ל להזכיר את גבורתם של הלוחמים שפעלו למען השבתם, תוך סיכון חייהם ובמחיר כבד.