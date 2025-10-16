פסקל קונפברו, דובר משרד החוץ של צרפת, אמר בראיון לערוץ "אל-ערביה" כי קיימת הסכמה בינלאומית רחבה השוללת את הישארות חמאס בשלטון ברצועת עזה, או שיהיה לארגון תפקיד פוליטי או ביטחוני כלשהו בהסדר שלאחר המלחמה.

הדיפלומט הצרפתי ציין, כי ניהול רצועת עזה צריך להיות בידי הרשות הפלסטינית.

הוא הדגיש את חשיבות פרוק חמאס מנשקו ללא דיחוי, כיוון שנשק זה הוא המכשול המרכזי לבניית מדינה פלסטינית יציבה ודמוקרטית, והמשך החזקת הנשק בידי חמאס מעמיד את הפלסטינים עצמם בפני המשך הסבל והבידוד הבינלאומי.

עוד אמר קונפברו, כי צרפת וארה"ב פועלות בימים אלה עם מדינות האזור כדי להקים כוחות בינלאומיים בעזה, שמטרתם הבסיסית תהיה לספק ביטחון ולפקח על שיקום רצועת עזה.

הצבת הכוחות הבינלאומיים תדרוש ייפוי כוח של מועצת הביטחון, ועל כן צרפת פועלת לנסח הצעת החלטה שתגדיר את מקור הלגיטימיות של הכוח ומשימותיו הזמניות.

לדבריו, הכוח הבינלאומי יפעל בתיאום עם האו"ם והמדינות הערביות הגדולות גם כדי להבטיח את הסיוע ההומניטרי ולפקח על יישום הפסקת האש.