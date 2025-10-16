ניסיון של רשויות מדינת טקסס לחסום הפגנות אנטי-ישראליות בשעות הלילה נדחה בפסק דין של בית המשפט הפדרלי.

שופט בית המשפט המחוזי, דיוויד עזרא, קבע כי החוק החדש שאושר לאחרונה בטקסס מהווה פגיעה בלתי חוקתית בחופש הביטוי.

החוק שנפסל איפשר לאוניברסיטאות, בהן אוניברסיטת טקסס, לאסור הפגנות ועצרות בין השעות 22:00 ל־8:00, להגביל שימוש במוזיקה רועשת ובמגבירי קול במהלך שבועיים האחרונים של הסמסטר, ואף לאסור על הזמנת דוברים חיצוניים המביעים עמדות אנטי-ישראליות.

עוד כלל החוק הגבלות על הקמת אוהלים, הסרת דגל ארה"ב לטובת דגלי מדינות אחרות, והסתרת פנים מצד מפגינים. ההצעה הוצגה ככלי להתמודד עם גל ההפגנות נגד ישראל בקמפוסים האקדמיים.

השופט עזרא קבע בפסק דינו, "התיקון הראשון אינו קובע שעת שינה של 22:00. נטל ההוכחה מוטל על הממשלה להוכיח שפעולותיה מיועדות להשגת אינטרס ממשלתי משכנע. היא לא עשתה זאת".

עוד הוסיף כי הסעיף בחוק המחייב את האוניברסיטאות לפעול על פי התיקון הראשון לחוקה "אינו משנה את העובדה שהחוק מחייב אותן לאמץ מדיניות המפרה את אותן הגנות חוקתיות ממש".