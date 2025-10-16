בניה תם, בן דודו של איתן מור שחזר משבי חמאס בעזה, סיפר על רגע המפגש המרגש איתו בראיון ל-i24NEWS.

"היה לנו קשר מאוד מיוחד. במשך שנתיים לא היה תיעוד ובקושי הגיע אות חיים ממנו. בכל דקה ביום איתן היה חלק מהמשפחה ואין רגע שלא דיברנו עליו. העלינו זכרונות, כל אחד הביא את הזוית שלו. ראיתי אותו בפעם הראשונה וזה היה מפגש ממש מעל הטבע"', תיאר תם.

הוא הוסיף "אמנם פיזית הוא נראה טוב אבל רואים שהוא צריך לעבור דרך ושיקום. הכי חשוב זה שהוא איתנו כאן. ידענו שהוא בחיים אבל לא ידענו באיזה מצב הוא יחזור. אנחנו מברכים פעמיים: שהוא חזר בחיים ושמצבו טוב. זה נס על גבי נס".

לדבריו, איתן משתף את בני המשפחה, ברגעים הקשים שעברו עליו בשבי. "כל מילה שהוא אומר אנחנו מתרגשים לשמוע אותו מדבר, צוחק ומחייך. אלה רגעים מדהימים. השיתוף שלו חשוב ואנחנו שמחים שהוא מרגיש בנוח כדי לספר מה שעבר עליו".

לקראת חזרתו של איתן, החליף בניה כיפה שלבש מאז ה-7 באוקטובר, אותה החליט שלא להסיר עד שבן דוד ישוב. " בשמחת תורה לפני שנתיים הוקפצתי למילואים בצהריים והייתי עם כיפת חג לבנה. ומאז לא הורדתי אותה. כשראיתי אותו, בירכתי שהחיינו והחלפתי לכיפה חדשה".