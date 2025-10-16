"התינוקת סופיה". בעקבות פרשת החלפת העוברים בבית החולים אסותא בראשון לציון, משרד הבריאות ביטל את הרישיונות למנהל המעבדה להפריה חוץ גופית בבית החולים, ולאמבריולוג שעבד בעת האירוע של ההחזרה השגויה של העוברים.

משרד הבריאות הודיע לבעלי התפקידים שלא יוכלו להמשיך בתפקידיהם. כמו כן, היתר ניהול המעבדה של מנהל המקום יישלל לצמיתות ורישיונו המקצועי של האמבריולוג יישלל לשנתיים.

הבדיקה העלתה כי האירוע קרה בשל הפרה כפולה של נהלי המעבדה על-ידי האמבריולוג. בשלב הראשון הועברו העוברים הלא נכונים למטופלת הראשונה שנכנסה לחדר ההחזרות. בשלב השני, העביר האמבריולוג עוברים לא נכונים עבור מטופלת אחרת, אף שבשלב זה ניתן היה לדעת שהעוברים לא שייכים לה.

העובדים רשאים לפנות בערר לשר הבריאות על החלטה זו, בהתאם לתקנות, וזאת בתוך 30 יום מקבלת ההודעה. בסיום התהליך יוכל המשרד לפרסם את שמם. ''משרד הבריאות ימשיך לפעול בנחישות כדי להבטיח את בטיחות המטופלים ואת אמון הציבור במערכת הבריאות'', נמסר.

הפרשה שזכתה לשם "התינוקת סופיה" נולדה בעקבות מחדל החלפת עוברים בבית החולים אסותא. בית המשפט העליון קבע ברוב דעות כי סופיה תישאר עם הוריה המגדלים, שהיא האם שילדה אותה ובן זוגה, ולא תועבר להוריה הביולוגיים, למרות שנעשו ניסיונות משפטיים של ההורים הגנטיים לשנות את ההחלטה.

אמה של סופיה סיפרה בעבר בכאן רשת ב בתחושותיה בעקבות ההחלטה של העליון והזהירה: "אם לא יחזירו לנו אותה זה תקדים מסוכן".

"לא ראינו אותה מעולם. לא חיבקנו אותה, לא נישקנו אותה, לא האכלנו אותה בפארק. ראינו רק תמונה אחת שלה לפני שנה, בבית המשפט", סיפרה האם הביולוגית בכאב. "כשיש אזעקה במקום שבו גרים ההורים המגדלים שלה אנחנו בודקים מה קרה. זו כמיהה שאי אפשר לתאר אותה".