עידן ברוך, שגופתו של אחיו אוריאל ז"ל הוחזרה משבי חמאס בעזה, שוחח עם ערוץ 7 לאחר האזכרה שנערכה לחלל - שיובא למנוחות בתחילת השבוע הבא.

סגירת המעגל בהחזרת גופת אחיו מהשבי לא מנחמת אותו. "אין כאן שום דבר שמח ואין רגשות מעורבים כי לא קיבלנו אותו בחיים. במשך שבעה חודשים נתלינו בתקוות עד שהודיעו לנו שהוא לא בין החיים. היה לנו שביב של תקווה שזו טעות ולצערנו לא היה מדובר בטעות. אין נחמה ולא יהיה שום שיקום כל עוד מחבלים מסתובבים בינינו, כל עוד מקבלים עזרה מבפנים והטרור מקבל עידוד".

מהציבור הוא מבקש ללכת בדרכו של אחיו. "תעשו חסדים כמו אוריאל. לא היה אצלו מושג של חוסר, כל אדם שהיה חסר לו משהו, הוא היה מיד מושיט יד. כשמו כן היה - ראו בו את אור האל. הוא היה מלא בחסד".