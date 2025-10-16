סרגיי מתתוב הוא עובר האורח שנורה למוות אתמול (רביעי) כשנקלע במקרה לזירת ניסיון החיסול הפלילי בכביש 443.

מתתוב, תושב חדרה, עבד כמהנדס מחלקת פרוייקטים בחברת "קן התור" ושירת במהלך המלחמה מאות ימי מילואים.

מלבד מתתוב, נרצח בניסיון החיסול אדם נוסף ושניים נפצעו קשה כששני רוכבי אופנוע ירו אל ג'יפ נוסע. כוחות הביטחון ערכו מצוד אחר המתנקשים, ירו לעברם והרגו אחד מהם.

מפקד מחוז מרכז של המשטרה, ניצב יאיר חצרוני, תיאר את ניסיון החיסול והמעצר. "יש לנו שני עצורים, כאשר אחד מהם נפגע בהמשך ולאחר מכן מת, יש לנו עצור נוסף שנעצר בסריקות על ידי השוטרים שלנו. הייתה פה תגובה מהירה מאוד - והאירוע מתוחקר".

ממ"ז מרכז-ניצב יאיר חצרוני בזירה דוברות המשטרה

שוטרי מחוז מרכז הצליחו לעצור בתום מרדף במודיעין את רוכב האופנוע החשוד במעורבות בירי.

פראמדיק מד"א סער שי וחובשי רפואת חירום במד"א יוסף אסולין ועמית קאפח, סיפרו: "קיבלנו דיווחים על 4 גברים שנפצעו מירי. הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו את 2 פצועים שוכבים על הכביש כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות מירי, ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותם במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי ל-2 גברים נוספים שנפצעו באורח קשה, העלנו אותם לניידות טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותם לבתי החולים כשמצבם מוגדר קשה".