פורום מטכ"ל קיים הבוקר (חמישי) מעמד זיכרון קרבי במוצב נחל עוז לציון שנתיים לטבח השבעה באוקטובר.

במעמד הזיכרון לקחה חלק אלמנתו של מפקד חטיבת הנח"ל לשעבר, אלוף-משנה יהונתן שטיינברג ז"ל, יסכה שטיינברג.

בשעה 06:29 עמד פורום המטה הכללי דקת דומייה לזכרם של חללי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל.

לאחר מכן, הוצג לפורום סיפור הקרב במחנה על ידי מתחקר הקרב, אלוף-משנה עידו קס.

בהמשך, לקחו חברי פורום המטה הכללי חלק בפאנל בהנחיית ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר כליפא בסימן "זיכרון, אחריות, גבורה ותקווה" בו נכחו רב-סרן בר זונשיין, שפיקד ונלחם בקרבות בעוטף, אלמנתו של מפקד גדוד 'גדעון' (13) לשעבר, סגן-אלוף תומר גרינברג ז"ל, אשירה גרינברג, סגן רבש"ץ נחל עוז, ניסן דה קלו ושורדת השבי, חן גולדשטיין אלמוג.

הרמטכ"ל זמיר הודיע באירוע כי תוקם ועדת צל"שים למלחמה. "ביום הזה, אנחנו מיישירים את מבטינו אל מול הכישלון של השבעה באוקטובר ומביטים קדימה לעתידנו. אנחנו מרכינים ראש בפני האזרחים, המפקדים והלוחמים שחרפו נפשם בגבורה. המחויבות שלנו היא להמשיך וללוות את המשפחות השכולות, הלוחמים, הפצועים בגוף ובנפש, וכן את שורדי השבי. בנוסף, לא ננוח ולא נשקוט עד שנחזיר את אחרון החללים החטופים, זהו צו מוסרי עבורנו.

מתוך מחויבותינו, ביצענו תחקירים לקרבות והצגנו אותם לקהילות. אנחנו ממשיכים ללמוד, לבחון ולהטמיע את הלקחים. צה"ל לא יחזור על טעויות העבר. מתוך השבר והאובדן, צמחו גם סיפורי גבורה רבים, שעלינו להוקיר, ועל כן אנחנו נקים את ועדת הצל"שים".

"בזכות הלחימה העיקשת של כלל המפקדים והלוחמים, הגענו להישגים גדולים שהובילו אותנו למצב הקיים ולעמדה של כוח; אנחנו יושבים בשטחים שולטים שמאפשרים לנו לחזור ללחימה בכל רגע, אם נידרש לכך. המערכה עדיין לא הסתיימה - אנו נכונים לעוד אתגרים רבים. מחובתו של צה"ל לצאת מהשנתיים האחרונות לכיוון של צמיחה, התחדשות ותקווה", סיכם זמיר.

בתוך כך, שר הביטחון ישראל כ"ץ פנה לרמטכ"ל, לקבל את המלצותיו בנושא הענקת עיטור הגבורה לציון מעשי גבורה, עוז ומופת יוצאי דופן של חיילים או של יחידות צבאיות, שבאו לידי ביטוי במהלך מלחמת "חרבות ברזל" מאז אירועי ה-7 באוקטובר.

בהתאם להחלטת שר הביטחון, הרמטכ"ל יעביר את המלצותיו, בהתאם לעבודת ועדת הצל"שים שמוקמת בצה"ל, בתוך 90 ימים.

"ה-7 באוקטובר היה היום הקשה ביותר ליהודים מאז השואה והיום הקשה בתולדות מדינת ישראל. מאז פעל צה"ל בגבורה ובנחישות בחזיתות רבות ושינה לחלוטין את מאזן הכוחות האסטרטגי מול אויבינו. במלחמה הקשה הזאת שנכפתה עלינו נחשפנו לסיפורי גבורה יוצאי דופן של לוחמים ולוחמות, שעמדו בפרץ, נלחמו במסירות נפש והצילו חיים רבים.

חובתנו הלאומית והערכית היא להוקיר את מעשי הגבורה הללו ולהעניק להם את ההכרה הרשמית והערכית הראויה ביותר. עיטור הגבורה הוא אות יוצא דופן כמוהו הוענקו עד היום 40 בלבד מאז קום המדינה, ולאחרונה בשנת 1975, והוא יוענק במערכה זאת למי שפעלו בנסיבות הקשות ביותר למען הגנתה וקיומה של מדינת ישראל", דברי כ"ץ.