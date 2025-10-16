גיא אילוז הי"ד, שנרצח בשבי חמאס, הובא אתמול (רביעי) למנוחות אחרי שגופתו הוחזרה לישראל בימים האחרונים.

אילוז נחטף פצוע אך בחיים ממסיבת הנובה בשבעה באוקטובר והספיק לעדכן את קרוביו שיורים עליו. בשיחה עם אביו הוא נשמע אומר: "אבא, אני אוהב אותך".

האב המבוהל תוהה: "גיא מה קרה?". הבן משיב: "תמסור לאמא שאני אוהב אותה" והאב לא מוותר: "אל תיפרד מאיתנו. תישאר על הקו". גיא הי"ד מסיים את השיחה במלים: "יהיה בסדר אבא".

בשיחה אחרת נשמע אילוז מדווח למשטרה על פציעתו. "אני נמצא בין ניר עם לרעים. חטפתי כדור ואני מדמם. אני כרגע לבד מתחבא. הייתי עם עוד שלושה אנשים באוטו שחטפו יריות. אחד מהם חטף כדור בראש. תבואו לפנות אותי. קיבלתי כדור ביד. השם שלי גיא אילוז. צריך כאן מסוק עכשיו".