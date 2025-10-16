פרשת הדלפת חקירת השב"כ על "חדירת הכהניזם למשטרה": מח"ש הודיעה לא', איש שב"כ במילואים המשמש סגן ראש יחידה בארגון, כי נשקלת העמדתו לדין פלילי בכפוף לשימוע, בחשד לעבירות של מסירת ידיעות סודיות וניסיונות למסירת ידיעות סודיות.

"מהחקירה עולה, כי המעשים המיוחסים לחשוד גרמו לנזק מודיעיני ולפגיעה בביטחון המדינה", נכתב בהודעת מח"ש.

על פי החשד, א' העביר במהלך שנת 2024 ידיעות סודיות שביטחון המדינה מחייב לשומרן בסוד, לעיתונאים עמית סגן ושירית כהן-אביטן וכן לשר עמיחי שיקלי - מה שהוביל לפרסומן בתקשורת.

בפרקליטות טוענים כי הוא פנה, לכאורה, לעיתונאים נוספים בניסיון להעביר לידיעתם מידע סודי נוסף.