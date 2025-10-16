מדוע חמאס לא מחזיר את כל החטופים שנמצאים בידו ומפר את ההסכם פעם אחר פעם? אל''מ (מיל') ליאור לוטן, לשעבר מתאם השבויים והנעדרים במשרד רה"מ, ניתח את ההסכם והיעדר ההרתעה לשיטתו של חמאס מפני ישראל.

"החטופים הם נכסים לחמאס ובאסלאם אין לוותר על נכסים אלא תחת כוח. כשלא לוחצים עליהם - הם עושים את מה שהם רגילים", הסביר לוטן בראיון ל-103FM.

לדבריו "ההסכם הזה הוא מוטעה. ישראל לא יצקה את התכנים שלה, היא קיבלה אותו ונאלצה לתמרן אבל טוב שהיא נכנסה לתהליך הזה. מה לעשות עכשיו? כשחמאס מנצל את המרחבים שניתנו לו בהסכם? צריך קודם כל להדליק את האור. כל מחיר שנשלם היום הוא נמוך ממה שנשלם בעתיד", הבהיר לוטן.

לאחר מכן, דן באפשרות שישראל תחזור ללחימה במידה וההפרות יימשכו. "כל מי שחי בעזה יודע את הפער בין ההצהרות לבין הרק"ם. התרגלו לזאב זאב. מבינים גאו-אסטרטגיה", הדגיש כי ההצהרות שנשמעות מפי בכירים ישראלים לא משכנעות את בכירי חמאס. "חמאס עזה לא יכול להפסיד עוד הרבה, הוא עושה את הערכת המצב שלו", הבהיר.