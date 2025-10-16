גבר כבן 50 נפצע באורח אנוש לאחר שנהגת פגעה הבוקר (חמישי) עם רכב הטסלה שלה בבית הקפה "נונו מימי" בכפר סבא, ברחוב דרך המוביל.

ממד"א נמסר כי חובשים ופרמדיקים של הארגון פינו את הפצוע תוך פעולות החייאה לבית החולים מאיר שבעיר. הנהגת הגיבה לתאונה באופן קשה, ונשמעה צועקת בזירה "מה עשיתי, מה עשיתי". גם היא פונתה על-ידי מד"א לבית החולים, שעדכן מאוחר יותר כי מצבה מוגדר קל.

הפרמדיקים ליאור זילברברג וגיא גולדשמיט וחובש מד"א עלאא גמל סיפרו: "בשטח בית העסק שכב גבר כשהוא עם פגיעה קשה מאוד, מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות במקביל לטיפול בפצעיו ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו אנוש ונשקפת סכנה לחייו. שלושה נפגעי חרדה עקב האירוע טופלו במקום, בהם נהגת הרכב שפונתה להמשך טיפול בבית החולים".