ג'ולי, אימו של בר קופרשטיין ששוחרר מהשבי בעסקה האחרונה, שוחחה בגלי צה"ל וסיפרה על הקשיים שעבר בנה במהלך התקופה.

האם תיארה מסכת של עינויים והתעללויות קשות, בהם הרעבה ממושכת ומכות חוזרות ונשנות. "הם עברו התעללויות ועינויים קשים, ממש. הרעבות בצורה נוראה, לחיות לא מתנהגים ככה", סיפרה. לדבריה, בנה סיפר: "הם הרביצו לי, לא הרגשתי, הגוף שלי היה קפוא". היא הוסיפה כי בר אימן את עצמו מנטלית כדי להתנתק מהכאב: "הוא שרד, הכול היה בראש שלו".

בין החטופים שהיו עם בר נמנו שגב כלפון, מקסים הרקין, אלקנה בוחבוט ויוסף חיים אוחנה. האם סיפרה כי בין משפחות החטופים נוצר קשר עמוק: "נהיינו ממש משפחה אחת, וכשהם חזרו וראו אותנו ככה מגובשים - זה היה להם מתנה".

לדבריה, השובים שהו בקרבת מקום לשבויים, ובשעות מסוימות נהגו להבהב באור כדי להעביר מסרים. בר הבין שבמידה ולא הובא אוכל באותה שעה - ייתכן שלא יאכל כלל באותו יום. "הוא אמר לי, 'אמא, התרגלתי לחיות עם קצת אוכל'", סיפרה. "כשהבטן כואבת ואין אוכל - אלה רגעים קשים ממש".

האם הוסיפה כי כל מקרה של הרוג בצד של החמאס או פגיעה בביתם של קרוביהם הוביל להתפרצות אלימה מצד השובים: "הם היו באים ומכסחים להם את הצורה, מתעללים בהם. היו זמנים ממש קשים. אני מעדיפה לא להרחיב". לדבריה, בנה בחר לישון כמה שיותר כדרך התמודדות: "הוא ממש ישן שעות. זה מה שהחזיק אותו שפוי".

למרות התנאים הקשים, ג'ולי הדגישה את רוח ההתנדבות של בנה גם בשבי: "בר היה עוזר של אנשים, יש לו ידיים של זהב. סידר את החשמל, את הבור של הצרכים, תעלה למים - עשה להם מקום במנהרה לשבת לבד כשקשה להם".

עוד סיפרה האם על אירוע בו בנה ניצל בנס: "הם עברו כמה בתים, ובאחרון פוצצו את הבניין. הוא לא היה אמור להיות פה. זה היה ממש נס". לדבריה, בנה החליט בשבי לתרום את 200 השקלים שהשאיר בארנק בבית, כמצוות צדקה שתציל אותו.

האם גם חשפה כי משפחתה נאלצה להסתיר את העובדה שבר שירת כלוחם בנח"ל. הוא סיפר לחוטפיו שהוא חובש באמבולנס. "הוא אמר לנו שזה לא עניין אותם אם הוא חייל או לא - הם התנהגו לכולם בצורה מזוויעה".

ג'ולי סיפרה שבשבי בנה התקרב לדת, וביקש עם חזרתו ציצית. "הייתי בהלם. הייתה לו אמונה, הוא היה מסורתי, אבל לא בצורה כזו. הוא ראה את המוסלמים מתפללים ושומרים צומות, ואמר שאם הם עושים את זה - אז גם הוא רוצה להיות קרוב לבורא עולם". לדבריה, "הוא אמר הרבה שמע ישראל, התפלל, אמר פרק תהילים שהוא מכיר. היה לו דיאלוג עם בורא עולם".