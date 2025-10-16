אירוע חריג בכנסת: יועצו של השר לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר, אריאל אלחרר, הוצא אל מחוץ למשכן הכנסת על ידי מאבטחים בזמן ביקורו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביום שני במשכן.

אלחרר התלונן על האירוע וכתב: "מאבטח נתקל בי במדרגות הכנסת עולה מכיוון המזנון החלבי למליאה, ביקש ממני לרדת, אמרתי לו שיש לי אישור והוא השיב 'תעוף מפה'. ביקשתי ממנו לדבר באדיבות והוא השיב 'אני ארסק לך את העצמות, אני אשבור לך את העצמות' תוך כדי שהוא דוחף אותי במדרגות".

"אמרתי לו שזו בושה וכמובן שהוצאתי מצלמה כדי לתעד אותו. אחרי דקה הוא חזר יחד עם מאבטח נוסף והם פשוט גררו אותי, העיפו אותי מהכנסת ולקחו לי את היתר הכניסה. העובדה שאנחנו עוזרים לא אומרת שצריכים להתייחס אלינו כמו לחיות".

מהכנסת נמסר: "מדובר באירוע הקשור להפרת סדר במשכן ואשר פרטיו המלאים מצויים כרגע בבירור ע"י קצין הכנסת".