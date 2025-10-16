בואו ניקח דוגמה קלאסית. קבעתם ארבע פגישות ליום ראשון. כל אחד מהלקוחות אמור לשלם בסוף הפגישה 300 שקלים. אתם הולכים לישון רגועים - מחר יש לכם ביד 1,200 שקלים.

אבל אז מגיע הבוקר. יוסי לא מרגיש טוב, יוכבד אחרי דייט כושל ואין לה חשק להגיע, אבי נסע לבלתם בצפון, והמטופל הרביעי בכלל לא עונה. והופס, מ־1,200 שקלים לא נשאר לכם כלום.

להצטרפות מיידית לאתגר יומן מלא ב-30 יום - לחצו כאן עכשיו

ככה אי אפשר לנהל עסק יציב. אי אפשר לתכנן צמיחה, אי אפשר לדעת מה יקרה בחודש הבא, ואפילו חופשה קצרה מרגישה כמו איום כלכלי.

"קיבלתי 4 לידים רותחים שבקרוב יסגרו", מספרת עדית, מאמנת שהשתתפה באתגר הקודם. "הכנסתי גם מלא לידים והבנתי בעצם מה זה משפך שיווק בצורה רצינית!"

"אני אשכרה קיבלתי לידים כבר באתגר!!!", מוסיפה משתתפת נוספת. "הכנסתי גם מלא ליידים במהלך האתגר!", מסכמת סיון.

ועוד לא התחלנו לדבר על תקופות של חגים - כמה באמת העסק שלכם הכניס בחודש האחרון? אתם לא צריכים לענות לי. אתם יודעים כבר לבד. וכשאתם יוצאים לחופשה, אתם יודעים מראש: אף אחד לא ישלם לכם שקל אחד בזמן הזה.

אז מה עושים? השלב הראשון הוא לצאת מהקונספציה שאתם "מוכרים פגישות אימון או טיפול". כשאתם מתנהלים כך, אתם נמצאים ברמה הכי שטחית - גם מקצועית וגם עסקית.

הלקוחות שלכם לא מחפשים פגישה. הם מחפשים פתרון - לשפר את הזוגיות, לשחרר חרדות, להתחתן, להעלות את הערך העצמי. הם לא צריכים "עוד שעה איתכם" - הם צריכים עזרה. והשינוי הזה נוצר רק בתוך תהליך, לא בפגישה בודדת.

לפרטים מלאים על איך לבנות קליניקה יציבה ורווחית - לחצו כאן עכשיו

מה שמוכרים זה ערך, לא זמן. הפגישות הן הכלי - אבל הערך הוא הלב של מה שאתם עושים. ולכן, במקום למכור פגישה, אתם צריכים למכור תהליך. וכשתהליך נמכר מראש - התשלום גם מתקבל מראש.

דמיינו שבמקום למכור פגישה ב-300 שקלים, אתם מוכרים תהליך ב-5,000 שקלים. כך גם הלקוח מחויב, גם אתם רגועים, וגם יש מסגרת שמאפשרת שינוי אמיתי. כי הלקוח יודע שהוא מחוייב לאיקס פגישות שהוא כבר שילם עבורן.

איך בתכלס עושים את זה? השאלה הגדולה היא - איך עושים את זה בפועל? איך מוכרים תהליך שלם במקום פגישה? איך מדברים על ערך בצורה שהלקוח רוצה לקנות?

את כל זה בדיוק אני מלמד באתגר העסקי ללא עלות "יומן מלא ב־30 יום", שבו נלמד איך בונים תהליך אימון או טיפול שמוכר את עצמו, איך יוצרים קליניקה רווחית באמת ואיך להפוך את הערך שלכם לתהליך אמיתי שמייצר שינוי.

האתגר מתחיל ב־26.10 והוא ללא עלות.

להצטרפות מיידית לאתגר יומן מלא ב-30 יום - לחצו כאן עכשיו