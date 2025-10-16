יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, דורש מראש הממשלה בנימין נתניהו לעצור את יישום ההסכם עם חמאס עד שישיב את כל החטופים החללים.

"אני דורש מראש הממשלה ומהממשלה: לעצור מיידית כל חלק מההסכם עם חמאס, כולל פתיחת מעבר רפיח, הכנסת סיוע וכל פעולה הנגזרת ממנו, עד שהחמאס ישיב לידינו את החללים וישתף פעולה במלוא הרצינות בנושא זה. אנו מחויבים להביא את כל בנינו לקבר ישראל", אמר דרעי.

גורם ישראלי אמר מוקדם יותר כי "לפי הערכות, חמאס יכול להשיב מספר דו-ספרתי של חטופים חללים".

לדברי הגורם חמאס לא מתאמץ מספיק כדי להשיבם על אף שהוא יודע את מיקום קבורתם בעזה.