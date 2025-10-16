בית המשפט גזר היום (חמישי) על יוסי כמיסה פיצוי בסך 200,000 ש"ח ומאסר על תנאי של שישה חודשים, בעקבות הרשעתו בפרסום דברי לשון הרע נגד יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן.

כמיסה טען כי ליברמן הציע לו סכום של 100 אלף שקלים תמורת רצח ניצב בדימוס סנדו מזור בעת ששימש בתפקיד ראש אגף החקירות.

בהכרעת הדין נקבע כי גרסתו של כמיסה אינה מהימנה, בעוד שעדותו של ח"כ ליברמן התקבלה כמהימנה. עוד נקבע כי כמיסה הפיץ ביודעין דברי שקר במהלך תקופת הבחירות, ובכך פגע בהליך הדמוקרטי.

יו"ר ישראל ביתנו מסר בתגובה: "האמת חזקה מכל שקר. גם כשיש מי שמנסה לנהל קמפיינים של השמצות ועלילות דם, בסוף הצדק מתגלה".

ח"כ ליברמן יוצג בהליך על ידי עורכי הדין ירון קוסטליץ, אביעד שאולזון וגאיה פלג.

עו"ד אייל בסרגליק, המייצג את יוסי כמיסה, מסר: "ניהול ההליך כשלעצמו הינו שערוריה, וגם תוצאתו- ההכרעה וגזר הדין אשר רצופים שגיאות משפטיות לא מבוטלות. חבר הכנסת ליברמן, נאחז בקרנות המזבח של החסינות, ובחסות היועמ"שית ותוך אכיפה בררנית על רקע פוליטי - חמק מחקירה פלילית, וכך התלונה המבוססת לכאורה על שידול לנסיון לרצח לא נבדקה כלל על ידי היועמ"שית ופרקליט המדינה.

תלונות נוספות שהגיש כמיסה - גם הן לא נבדקו ובמקומן הובאו הדלפות לכתבים מטעם, בניגוד לתלונות כלפי אנשי ימין שנבדקות מיידית ובצורה חריפה. גזר הדין קובע ענישה מחמירה על מוסד שצריך לעבור מהעולם - קובלנה פלילית פרטית, כאשר הוכח בצורה ברורה בפני בית המשפט, כי מר ליברמן כחבר כנסת ומפלגתו הוציאו כלפי כמיסה, לכאורה, לשון הרע, בצורה החמורה ביותר וכאשר העד המרכזי מטעם כמיסה ניצב מזרחי מת. עם זאת בית המשפט דחה את דרישת ליברמן ומפלגתו למאסר בפועל, וכן דחה דרישתו למתן התנצלות ופרסום מתקן עבורם.

אנו לא נרפה, עד שהאמת תצא לאור, ועד שרשויות אכיפת החוק ובכלל זה היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, יעשו את מלאכתם בצורה שיוויונית, בסיטואציה לא שיוונית של חבר כנסת עתיר משאבים מול אדם שרוצה לומר את דברו והאמת שלו, ועד שננצח בערעור ובכלל זה נסיר מהעולם את הקנס השערורייתי שלא ניתן לצד השני".