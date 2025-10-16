חברת המזון השוויצרית נסטלה הודיעה כי תפטר 16,000 עובדים ברחבי העולם במהלך השנתיים הקרובות. המהלך צפוי לכלול 12,000 עובדים בתפקידי "צווארון לבן" (white collar) ו‑4,000 נוספים בתחומי הייצור ושרשרת האספקה. מדובר בכ‑6% מכוח העבודה של החברה העולמית.

המהלך הוכרז על ידי המנכ"ל החדש של החברה, פיליפ נברטיל, שנכנס לתפקידו לאחר פיטוריו של המנכ"ל הקודם, לורן פרייקס, בעקבות אי־דיווח על קשר רומנטי עם כפופה.

לדבריו של נברטיל, "העולם משתנה ונסטלה צריכה להשתנות מהר יותר. זה יכלול קבלת החלטות קשות אך נחוצות לצמצום כוח האדם בשנתיים הקרובות. נעשה זאת בכבוד ובשקיפות".

החברה, המחזיקה במותגים כגון KitKat, נספרסו, האגן דאז ו‑Purina, עדכנה כי יעד החיסכון שלה עלה מ‑2.5 מיליארד פרנק שוויצרי ל‑3 מיליארד פרנק עד לשנת 2027. ההחלטה מתקבלת על רקע ירידה של 1.9% במכירות בשנה האחרונה, בעיקר בשל תנודות בשערי המטבע, אף שבחישוב אורגני נרשמה צמיחה של 3.3%.

נברטיל הדגיש כי החברה תאיץ את ההשקעה בחדשנות וצמיחה: "נהיה נועזים יותר בהשקעות ונעודד תרבות של מצוינות, כזו שלא מקבלת ירידה בנתח שוק ושבה הצלחות מתוגמלות".

לצד תוכנית הפיטורים, דווח כי צמיחת המכירות נבעה ברובה מעליות מחירים, בין היתר בשל עלויות קפה וקקאו גבוהות. באזורים גאוגרפיים שונים נרשמה צמיחה אורגנית, בעיקר בשווקים מתפתחים (5.2%) ובמידה פחותה גם בשווקים מפותחים (2.1%).

קריס בקט, אנליסט בחברת Quilter Cheviot, התייחס למהלך: "המנכ"ל החדש של נסטלה מבהיר כי למרות עברו כחלק מהמערכת, לא מדובר בהמשך ישיר של מדיניות קודמת. הוא נוקט צעדים דרסטיים כדי לבלום את ההידרדרות של נסטלה".