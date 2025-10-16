צבי האוזר חושף: "בוגי יעלון רצה להקים ממשלה עם בל"ד" צילום: ערוץ הכנסת

ח"כ לשעבר צבי האוזר, שחזר את הקמת ממשלת השינוי בשנת 2020 וחשף שח"כ לשעבר משה יעלון ניסה להוביל לממשלה צרה בשיתוף פעולה מלא עם בל"ד.

"היתה לי מחלוקת עם בוגי יעלון ואמרתי לו שאנחנו מחויבים בשל האתגרים לתת צ'אנס וללכת לממשלת אחדות. הוא רצה להקים ממשלה של 61 עם בל"ד. בוגי שכנע והבהיר את בני וטען בפניו 'אני מכיר את האוזר, יהיה אפשר לסגור איתו עסקה'. נפגשתי עם בני ואמרתי לו 'אני אדם עם אידיאות שהולכות איתי מגיל 16. אני לא אשב איתם'".

אחר כך קיים גם שיחה קשה עם יעלון. "אמרתי לו: לא נבחרתי לכנסת כדי לשבת עם מפלגה שמהותה ועניינה היא שינוי ההסדר המכונן של מדינת ישראל. הבהרתי לו שברגע הזה נפרדות דרכינו. "יש הר, אתה מטפס משמאל, אני מימין, אולי ניפגש". לא נפגשנו. בוגי היום לא גורם מוביל בחברה הישראלית. הוא בחר את דרכו".