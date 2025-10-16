בהר הרצל בירושלים נערך (חמישי) טקס האזכרה הממלכתי לנרצחים במתקפה שארעה בשבעה באוקטובר 2023 ובמלחמת חרבות ברזל.

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בטקס: "שנתיים הן פרק זמן קשה, לפעמים אפילו מבלבל, בו ההלם והטלטלה הראשוניים אולי שוככים מעט אבל הכאב והשכול עודם טריים מאד, ועזים כבראשונה. שנתיים של שכול פירושן לחוש היטב, אולי יותר מתמיד, את ייסורי התמשכות הפרידה, ואת ההבנה ההולכת ומעמיקה - שאין לגעגוע סוף, ואין לכאב קצה.

לא אשכח עד אחרון ימיי, את הסיפורים והשמות, את הפנים, את שזכיתי לשמוע מכן - המשפחות השכולות הקדושות - ממש כך, כשנפגשנו שוב ושוב ושוב לאורך כל ימי המערכה הקשה הזאת. על התום והיופי, על הטוהר, על הגבורה ועוז הרוח, על כל שהיה ואיננו, ועל כל שנשאר, שנותר, בכן ובנו - לנצח. ויש עוד רגעים שלא אשכח, כאלה שעוררו אצלי, כנשיא מדינת הלאום של העם היהודי, את הזיכרון הלאומי שלנו - הפצוע, הכואב", הוסיף הרצוג.

"לא אשכח לעולם את הרגעים בהם פסעתי ביישובי מערב הנגב - בקיבוצים, בערים, במושבים - מיד לאחר הטבח הנורא. לא אשכח את שלוליות הדם, את החרבות העשנות של הבתים והשכונות המפוייחות, את ריחות הזוועה, את קרעי הזיכרונות והחיים שהיו ואינם", אמר הנשיא. "אני איך ראיתי לנגד עיניי את השורות הנוקבות שכתב חיים נחמן ביאליק, לאחר פוגרום קישינב: 'קוּם לֵךְ לְךָ אֶל עִיר הַהֲרֵגָה, וּבָאתָ אֶל-הַחֲצֵרוֹת, וּבְעֵינֶיךָ תִרְאֶה וּבְיָדְךָ תְמַשֵּׁשׁ עַל-הַגְּדֵרוֹת וְעַל הָעֵצִים וְעַל הָאֲבָנִים וְעַל-גַּבֵּי טִיחַ הַכְּתָלִים אֶת-הַדָּם הַקָּרוּשׁ שֶׁל-הַחֲלָלִים'

אני זוכר איך כמו ביאליק, גם אני הבטתי בתדהמה בפער הבלתי נתפס בין הגן הפורח והיפהפה שלנגד עיניי, לבין מראות הזוועה של שרידי הטבח, והידיעה שבתוך הירוק המופלא הזה, כדברי ביאליק: 'השמש זרחה, השיטה פרחה, והשוחט שחט'; ואני אוסיף: ועינה, ואנס, ושרף, וחנק, וחטף".

הוא פנה למשפחות הנרצחים ואמר: "לצד האימה ואכזריותם המצמיתה של אויבינו, ולצד הישרת המבט - אל המחדל האיום וליקוי המאורות שראוי שייחקרו היטב ולעומק - ראינו שוב ושוב את יופיו המפעים של העם שלנו. אכן, אין ספק שראינו אותו לכל אורך המערכה - בחזית ובעורף - בהירתמות ותעצומות עד לאין קץ; אבל ראינו אותו כבר באותם רגעי חושך על פני תהום - באותו יום ארור, מר ונמהר, של שבעה באוקטובר, בגבורה אזרחית כבירה, מופלאה.

אנחנו חייבים לזכור אתכן - משפחות שכולות אהובות, ואת יקיריכן - ולהעמיד לנגד עינינו כל הזמן את עתידנו המשותף בארץ הטובה הזאת. אני מאמין בכל לבי שזה בידנו ובכוחנו, ושעוד נכון לנו מחר ישראלי משותף ומלא תקווה. תהא נשמת נרצחי מתקפת הרשע של שבעה באוקטובר - שמחת תורה, וכלל נרצחי המערכה הקשה, צרורה בצרור החיים, ויהי זכרם ברוך - וחקוק על לוח לבנו - לעד", סיכם הרצוג.