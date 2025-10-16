הרב ראובן בן אוליאל, רב הישוב כרמי צור ואביו של עמירם שהורשע בפרשת דומא לאחר שעבר עינויים בשב"כ פנה במכתב לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה כי יעניק לבנו חנינה, ברקע שחרורם של מאות מחבלים רוצחים במסגרת עסקת החטופים.

במכתבו לנשיא מפרט הרב בן אוליאל את עיוות הדין שנעשה לבנו ואת תנאי מאסרו הקשים. "עמירם נעצר ועונה באכזריות על ידי המחלקה היהודית של השב"כ עד שחולצה ממנו הודאת שווא על מעשה שלא עשה. בית המשפט קיבל שהיו עינויים נוראיים ועוד כמה וכמה עיוותי דין ועדיין החליט להרשיע על פי הודאה בלבד. עמירם הוחזק בבידוד מלא במשך כמעט 9 שנים בהוראת ראשי השב"כ, בתנאי מאסר ההפוכים ב180 מעלות לתנאים להם זכו הגרועים שברוצחינו, 9 השנים בהם ישב בבידוד אכזרי כמוהם כמו ישיבה של כמה עשרות שנים בכלא".

הוא קורא לנשיא הרצוג לחון את בנו ולעשות עימו צדק. "בימים אלו שוחררו 250 רוצחים בהם כאלו שנשפטו לעשרות מאסרי עולם, ועמירם יוסיף לשבת בבית הכלא על לא עוול בכפו. אדוני הנשיא, אל תהיה אטום, תשמע את זעקתו ותמחה את החרפה הנוראית מעל מדינת ישראל, מעל שירות הביטחון הכללי, הפרקליטות ובתי המשפט ותשחרר את עמירם. אדוני הנשיא, תעשה צדק בתוך ים העוול, צדק לעמירם, צדק למדינת ישראל".

הרב בן אוליאל אמר: "עמירם בני חף מפשע ונמק בכלא שנים ארוכות על מעשה שלא עשה, בעוד מאות מחבלים רוצחים משוחררים לחופשי. אני מבקש מהנשיא הרצוג לתקן ולו במעט את העיוות המוסרי הזה, לחון את בנינו עמירם ולתת לו לשוב הביתה לאשתו ולביתו".