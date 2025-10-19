מכון "עומק הקשר" פותח בימים אלה מסלול חדש להכשרת מאמנים גברים בתחום האימון הזוגי. המהלך נולד מתוך צורך גובר לסייע לרווקים המבקשים להקים בית בישראל.

הרב אשר וודקה מסביר, "מאוד חשוב שעוד גברים ייכנסו למכון עומק הקשר בגלל שאין מספיק. יש המון בחורים שמחפשים זוגיות ולא מצליחים להגיע וצריך הרבה מאוד עזרה." לדבריו, המספרים מדברים בעד עצמם - אלפי רווקים מחפשים ליווי, אך רק מעטים יודעים באמת כיצד לעזור להם.

שלמה לוברבום, מטפל זוגי ותיק, מספר על חוויית הלמידה: "כל נושא שאנחנו לומדים אותו באופן תיאורטי - אנחנו מיישמים את זה אחד על השני. זה החוזק של הקורס הזה: לא רק תיאוריה, אלא עבודה מיידית, תהליך פנימי. ויהושע ונחמה מתעקשים על אימון יסודי. והיצירה הזאתי שבעצם כולנו עובדים על נקודה אחת וכל אחד מביא את הזווית הראייה שלו, את הנפש שלו, זה יוצר מקהלה מאוד מאוד משמעותית.''

להרשמה מיידית למסלול לגברים והבטחת מקום לחצו כאן עכשיו

לדבריו, "אחרי שאתה בקומה הראשונה הזאת, בקומה שלך, אתה יכול להעביר את זה גם למטופלים שלך." הרב וודקה מוסיף, "בפן האישי קיבלתי הרבה ביטחון שאני יכול לעשות את זה. הכלים של עומק הקשר הם כלים מעולים - מאפשרים לך לפתוח את האדם ולמצוא את הנקודות הנכונות."

הוא מציין כי "התאמנו הרבה והגענו להישגים גדולים. ברוך השם, מרגישים שיש לנו את היכולת לעזור לבחורים להתקדם ולהגיע באמת לחתונה."

לוברבום מתאר את האווירה הייחודית בקורס: "האש והרגשת השליחות של יהושע ושל נחמה - הם מאוד מזדהים עם החומר הלימודי ומשקיעים בכל תלמיד בצורה אישית. הכלים עצמם מאוד ממוקדים, מקצועיים, סיסטמטיים, ונותנים אפשרות לפתור חסימות בזמן קצר. יש פה תורה כתובה, והיא מאוד סיסטמטית''.

הרב וודקה רואה בכך שליחות רחבה: "זו משימה לאומית. המשפחות הן הכוח של עם ישראל. מכון עומק הקשר נותן את הדרך איך להביא אנשים למקום הנכון - להקים משפחות. כמה שיותר אנשים שייכנסו לזה, זה יעזור לעם ישראל וגם להם עצמם."

לוברבום מסכם, "אם אדם ישאל אותי לגבי הקורס - בוודאי שאני אמליץ עליו בחום רב."

המכון, הפועל כבר שני עשורים, ליווה אלפי זוגות לחופה והכשיר מאות מאמנים ומאמנות הפועלים ברחבי הארץ. המסלול החדש לגברים נפתח בימים הקרובים, המקומות מוגבלים והביקוש גדול.

