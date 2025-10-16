תא"ל יאיר פלאי, השתתף באזכרה במלאת שנתיים לנפילתו של אל"מ יהונתן שטינברג בקרבות בשבעה באוקטובר, ודיבר על דמותו הייחודית.

"זכיתי לצעוד לצידך בשנים האחרונות. קיבלת את החטמ"ר המורכב מכולם והובלת אותו במצויינות, ביעילות ובעיקר במנהיגות מיוחדת ובצניעות. התייעצתי איתך פעמים רבות והיו גם פעמים שפשוט הבטתי ולמדתי", סיפר פלאי.

הוא הוסיף "לפני שהלכנו למב"ל רצו אותך לחטיבה באופן מיידי וסירבת. המפקדים לא הבינו ואמרת להם: 'יש מפקדים נוספים ראויים, השנה הזו חשובה למשפחה'. איזה מזל שהתעקשת, יסכה והילדים הרוויחו איתך שנה".

לדבריו "אפשר לומר על מעטים שהם ענווים כמה רבנו - ואתה היית כזה. בשנה האחרונה היינו שני מפקדי חטיבות. נהגנו לקיים שיחה שבועית. התייעצנו על הכל. כל כך היה כיף שיש חבר מקביל שאפשר ללמוד ממנו כל הזמן. בחמישי האחרון, לפני שמחת תורה, התקשרת כרגיל. לא הספקתי לענות ולחזור".

הוא סיפר כיצד הבין שהנורא מכל קרה. "בשמחת תורה, כשנכנסתי לפיקוד דרום, האדם הראשון שפגשתי היה גיסך. הוא שאל אותי 'ראית את יוני? דיברת איתו?' לא הבנתי מה הוא רוצה. ואז הוא אמר לי 'תתקשר לצוקרמן'. אז הבנתי.

בקול רועד המשיך פלאי "אתה בטוח יודע שאני ממשיך את אותה שיחה שלא עניתי לה - בכל יום. איבדתי 92 לוחמים בדרום, אבל השולחן מולי במשרד, ניצבת התמונה שלך. אתה איתי בכל צעד, כל כך חי ואיתנו, האמירות שלך ברורות, חדות ומדוייקות והולכות איתי ואיתנו לכל מקום".