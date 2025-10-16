שר המשפטים יריב לוין, יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן וח"כ יוליה מלינובסקי הודיעו כי יקדמו במהירות הצעת חוק שתאיץ את העמדתם לדין של מחבלי הנוחבה שביצעו את הטבח בעוטף עזה בשבעה באוקטובר.

לאחר הטבח, הוקם צוות מיוחד שכולל את פרקליטות המדינה, המשטרה והשב"כ, שביצע חקירה מקיפה, אסף ראיות מהותיות וגבוהות, כולל אלפי שעות וידאו ועדויות, והכין את תיקי האישום.

בהמשך לעבודה המקיפה, הוחלט לגבש טיוטות כתבי אישום נגד המחבלים, כאשר במהלך עבודה זו גם עלה הצורך לבצע תיקוני חקיקה שיבטיחו שההליך המשפטי יתנהל באופן יעיל ויביא למיצוי הדין באופן נכון ומהיר.

הצעת החוק שגובשה בנושא תובא בקרוב לקריאה ראשונה בכנסת, כשהמטרה היא לקדם את החקיקה במהירות המירבית על מנת להבטיח שהמחבלים יעמדו לדין בהקדם האפשרי.