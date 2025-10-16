הנזק שהחמאס גרם לרצועת עזה במלחמה הנוכחית, עוד יירשם לדורות. על פי רוב ההערכות, השיקום יעלה עשרות מיליארדי דולרים, ויימשך כמה עשרות שנים. רק פינוי ההריסות עתיד להימשך כמה שנים טובות.

יחיא סינוואר לא נשאר בחיים כדי להגיד, מן הסתם, את מה שאמר נסראללה אחרי מלחמת לבנון השניה, שאם היה יודע מראש מה תהיה התוצאה, הוא לא היה יוזם את חטיפת החיילים. אבל עוד לפני המלחמה, חמאס הרס את רצועת עזה.

כתב 'ידיעות אחרונות' סבר פלוצקר, איש שמאל בדעותיו אבל כתב אמין שמביא נתונים מדוייקים בדרך כלל, פירסם בשבוע שעבר מה היה מצב הרצועה לפני המלחמה מאז שצה"ל נסוג ממנה. הנתונים שהוא מביא מדהימים. משנת 2007, ערב ההשתלטות האלימה של חמאס על רצועת עזה ועד סוף 2022, במרוצת 15 שנים, קטן התוצר הריאלי לנפש של הציבור הפלשתיני בה ב-2.5% לשנה.

מדי שנה בשנה נהיו עזתים יותר ויותר עניים. משטר חמאס הביא לכך שרמת החיים של משפחה ברשות הפלשתינית ברצועה הייתה ב-2022 נמוכה בשני שלישים מרמת חייה של משפחה פלשתינית בשטחי הרשות יהודה ושומרון. 53% מהעזתים חיו אז מתחת לקו העוני, לעומת 13% בלבד מהפלשתינים בשטחי הרשות.

את הנתון הזה כדאי שילמדו בעל פה כל שוחרי הנסיגה הישראלית ביהודה ושומרון - לטובת הפלשתינים. אילו הייתי פלשתיני ביו"ש, כמו שאמר פעם אהוד ברק, הייתי מברך בשם ומלכות 'ברוך שלא עשני עזתי'. הייתי גם מתחנן בפני ההנהגה הישראלית שלא תיסוג מיהודה ושומרון, למען רווחתי האישית. ראינו מה הנסיגה הישראלית, שאיפשרה את השתלטות החמאס על הרצועה, עשתה לתושבים שם. אם ישראל היתה נסוגה גם ביו"ש, החמאס היה משתלטי על הרשות הפלשתינית גם ביו"ש, והתוצאה היתה בהתאם. לא רק לישראל, גם לאזרחים הפלשתינים.

ומה קרה בעקבות המלחמה? ממשיך ומסביר פלוצקר: "המלחמה העמיקה את הפערים עד אינסוף. לפי סקירות של הבנק העולמי, הפעילות הכלכלית ברצועת עזה קרסה אשתקד ב-85% ובעוד כ-2534% השנה, בשעה שבשטחי הרשות הפלשתינית מתרחשת השנה צמיחה כלכלית ריאלית של לפחות 10%. על פי הדו"חות של הבנק העולמי והערכות בישראל, תשתיות החיים ברצועת עזה הרוסות ב-90%, מחנות הפליטים הגדולים מחוקים, התקשורת לא קיימת, יש מחסור בחשמל, במים, במזון (כן, גם במזון), בשירותי הבריאות, החינוך

והרווחה. למעשה בכל. אין מקומות עבודה במגזר הפרטי המשותק וכמיליון תושבים עקורים מבתיהם וחיים רק על סיוע הומניטרי חיצוני. רבבות עזתים נהרגו במלחמה ורבים הרבה יותר נפצעו. זו ארץ חרבה".

להערכתו של פלוצקר, עלות השיקום של רצועת עזה הוערכה בעבר ב-50 מיליארד דולר וגדלה מאז ל-70 מיליארד דולר. פלוצקר טוען שזהו "כסף אדיר לעזה, כסף קטן לקטאר, הנסיכויות, סעודיה וכמובן ארה"ב של טראמפ". הוא גם טוען ש"רק פיתוח כלכלי מסיבי של הרצועה, תוך שיטוח מוחלט של מחנות הפליטים ובינוי שכונות וערים במקומם, תוך ביטול מוחלט של אונר"א ויצירת מקומות תעסוקה עסקיים במקומה, יסלול את הדרך לביטול שלטון חמאס".

אשרי המאמין שהדבר אפשרי או ריאלי או שהחמאס יישב בשקט ולא ינסה לטרפד את התוכנית שאחד מיעדיה הוא סילוקו מהשלטון, אבל לפחות בדבר אחד צה"ל כבר החל לסייע בתוכנית השיקום הנ"ל: את מחנות הפליטים בחלקם הגדול כבר שיטחנו.