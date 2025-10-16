לאחר שובם של החטופים החיים לביתם, הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הרב דוד יוסף והרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, פנו היום (רביעי) לציבור הרחב בקריאה להוסיף בתפילה למען הבאת החללים לקבר ישראל.

בתשובתם לשאלת רבים, ציינו הרבנים כי יש לומר בתפילה: "אב הרחמים שוכן מרומים, הוא יפקוד ברחמים את אחינו שנהרגו על קידוש ה' העם והארץ. יזכרם אלוקים לטובה עם שאר צדיקי עולם, ויביאם מהרה לקבר ישראל, כמו שנאמר 'ואל עמו תביאנו', וינוחו בשלום על משכבותם ונאמר אמן".

הרבנים הדגישו את החשיבות המיוחדת בהשתתפות הציבור בתפילות למען מנוחת החללים, וזאת כחלק מההכרת תודה על שובם של החטופים ועל המשך קיום ישראל.