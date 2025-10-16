יהודה נאמן עם התמונה האחרונה של אביו דוברות סורוקה

בבית הכנסת בית החולים סורוקה נרשם רגע מרגש היום (חמישי) כשיהודה נאמן עלה לתורה והניח את התפילין של אביו, ד"ר איתן נאמן ז"ל.

חגיגת בר המצווה התקיימה ביום האזכרה השני לנפילתו של ד"ר נאמן, שנפגע במהלך קרב עם מחבלי חמאס בעוטף עזה. ד"ר נאמן היה רופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בסורוקה ובין הראשונים שטיפלו בפצועים שהגיעו לבית החולים במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.

בהמשך היום הנורא הוא הוקפץ למילואים ונהרג בקרבות הקשים בעוטף, כשהוא מותיר אחריו את רעייתו יעל ואת שבעת ילדיהם. יהודה עצמו טופל בבית החולים בתור תינוק לאחר שנפצע בתאונת דרכים.

פרופ' שלומי קודש, מנהל סורוקה, אמר באירוע: "תודה למשפחת נאמן על הזכות והכבוד לקחת חלק באירוע המשמח הזה. אנחנו רואים משמעות רבה לקיום האירוע בסורוקה, במקום שהיה כל כך יקר וחשוב למשפחה לאורך השנים ובוודאי שעבור גיבור ישראל, ד"ר איתן נאמן ז"ל. אין לי ספק שהערכים שאיתן עמד עבורם ילוו אותך לאורך כל הדרך יחד עם התפילין שלו, שהם סמל עמוק לקשר בין הדורות לערכי היהדות, החוט הבלתי נלאה שמחבר בין לבבות, בין עבר לעתיד, בין האמונה שבלב למעשה שביד. כולנו מברכים אותך ומאחלים מצוות, מעשים טובים והמשך דרכו של אבא ששורה על כולנו. דע שיש לך עוד משפחה כאן בסורוקה, שצועדת לצדך בכל צעד בדרך. מי ייתן שיהיה זה מסע של אמונה, המשכיות ואור".

ד"ר צחי לזר, מנהל היחידה לטיפול נמרץ ילדים, הוסיף: "היום בו השתחררת מהאשפוז בבית החולים היה אחד הימים המאושרים בחיי. לאט לאט גדלת מתינוק לילד והיום לנער פעלתן ומוכשר. קיבלת לשאת אחריות כבדה, את התפילין של איתן אביך ולקרוא בתורה בפני צוות בית החולים, שעדיין כל כך כואב את נפילתו - אבל גם זיכית אותנו בסגירת מעגל, גדלת והיית לנער. אני מאחל לך בריאות, שתגדל ותהיה צמרת העץ המפואר של משפחתך. אין לי ספק שאיתן היה קורן מאושר לראות אותך כאן היום, בדיוק כמו כולנו".