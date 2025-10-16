איש ערוץ 14 נועם פתחי תקף לפני כחודשיים את האלוף (במיל') נועם תיבון ומתח עליו ביקורת כשטען שתיבון צריך - כדי לבין מה קורה בעוטף עזה - לעבור לגור באזור. כל זאת מבלי לדעת שתיבון קפץ להציל את משפחתו שמתגוררת בעוטף בשבעה באוקטובר.

היום (חמישי) פרסם פתחי התנצלות. "היום. יום הזיכרון לטבח הנורא. אחרי שכל החטופים החיים כבר בבית. ואחרי שסיימתי הרגע לצפות בדוקו על נועם תיבון 'ההצלה האולטימטיבית'. חשוב לי לומר שנועם תיבון ואשתו גלי הם גיבורי ישראל, סבא וסבתא שקפצו להציל את המשפחה, ובדרך הצילו הרבה אחרים... תוך סיכון חייהם", כתב בחשבון ה-X שלו.

הוא הוסיף "נועם ניהל קרבות פנים מול פנים מול מחבלים רבים בתוך כאוס בלתי נתפס. הויכוח שלי עם תיבון לגבי האם להפסיק את המלחמה בשלבים המוקדמים שלה ולמי יש זכות לקרוא לסיומה עבור אחרים - הוא נושא אחר. אבל אם הוא המעיט מההערכה הרבה שיש לי לאדם שהתנהל ככה ביום הזה - אני מתנצל".