תינוקת כבת שנה וחצי טבעה אחר הצהריים (חמישי) בביתה ברחוב שפיצר בשכונת מאה שערים בירושלים. לדברי המשפחה, התינוקת טבעה בדלי מים.

צוותי הצלה שהגיעו לדירה מצאו את התינוקת מחוסרת הכרה, ללא דופק ונשימה. היא פונתה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב אנוש, תוך כדי המשך פעולות החייאה, להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה הר הצופים בעיר.

בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי תחנת לב הבירה ממרחב ציון שהוזעקו למקום, החלו בבירור נסיבות המקרה, נפתחה חקירה. כעת בודקת המשטרה את השתלשלות המקרה במסגרת החקירה".

פרמדיק מד"א משה יונה שומן וחובש רפואת חירום במד"א דניאל אליקים, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו תינוקת מחוסרת הכרה לאחר שטבעה. בני המשפחה סיפרו לנו שמשו אותה מהמים. מיד התחלנו בביצוע בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותה לבית החולים תוך כדי המשך ביצוע פעולות החייאה".