מאיה איון, בתו של רס"ב במיל' סבסטיאן איון הי”ד שנפל במלחמה בעזה, שוחחה עם ערוץ 7 לאחר הטקס הממלכתי לזכר חללי מלחמת חרבות ברזל בהר הרצל.

"התחושות ביום הזה טובות בגלל העובדה שהמדינה עוצרת ליום אחד ואומרת תודה לכל החללים וגם לאבא שלי", אומרת איון.

מצד שני, לדבריה, בשגרה לא תמיד הנופלים מקבלים את המקום הראוי. "אני מרגישה שזוכרים אותם, אבל מצד שני, יש הרבה מקומות ששוכחים להזכיר ולדבר על התרומה של הנופלים והייתי רוצה שיתייחסו לזה יותר".

על אביה היא מספרת "אבא היה איש שכל הזמן צחק, רקד וקפץ. הוא היה אבא מדהים לי ולשלושת האחים שלי. דאג לביטחון העצמי שלנו ושנהיה מאושרים".

מאז השבעה היא עונדת את דסקית הזיהוי של אביה ז"ל. "לאבד אבא זה מאוד קשה, אבל לצדנו יש את כל המשפחה, החברים שלו, ואנחנו מרגישים שתומכים בנו".