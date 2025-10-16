בכנס הדיינים השנתי של רשת "לכתחילה", שנערך היום (חמישי) בהשתתפות נציגים מבתי הדין לממונות מכל רחבי הארץ, נדון בהרחבה שילובו של הליך גישור כחלק אינטגרלי ממערכת הדין התורנית.

הרב יהודה ישרים הציג את עקרונות הגישור, אשר מדגישים כי האחריות לפתרון מוטלת על בעלי הדין עצמם, בעוד שתפקיד המגשר הוא להוביל להבנה משותפת מבלי להכריע מי הצודק. עם זאת, כמה מהדיינים העלו חשש שההליך, אף שהוא שואף לשלום, עלול לפגוע באמת הפסיקה ההלכתית.

הרב רצון ערוסי קרא לדיינים לרכוש כלים מקצועיים בגישור ולהטמיעם בתוך עבודת בתי הדין, ואמר כי "פשרה הנעשית מדעת עדיפה מהכרעה בדין". מייסד מכון צורבא מרבנן הרב בן ציון אלגאזי הציע מודל מעשי לפיו, בהסכמת הצדדים, ייערך הליך גישור מקדים על ידי דיינים שעברו הכשרה, ואם לא יושג הסכם - יועבר הדיון להרכב אחר.

הרב ניר אביב והרב אריאל בראלי הציגו את הבסיס ההלכתי למתן סמכות לבית הדין לבצע פשרה גם ללא הסכמת הצדדים, כאשר בירור הדין המדויק צפוי לגרור הוצאות כבדות או כאשר אין אפשרות לקבוע שמאות מדויקת אלא על דרך האומדן.

הכנס נחתם בהצבעה, שבה הוחלט ברוב דעות לאמץ את מודל הגישור כחלק מהליך הדין: תחילה ייערך גישור מקדים, ואם ייכשל - יועבר התיק להרכב בית הדין לצורך דיון בדין תורה מלא.