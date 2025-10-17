דובי אוסטר, אביו של סרן איתן ז"ל, מפקד ביחידת "אגוז" שנפל בלבנון במלחמה, משוחח עם ערוץ 7 על דמותו הייחודית של בנו ועל הדרכים להנצחתו ושימור מורשתו.

"הבנו שנושא הערכים וההשפעה היה בנפשו. אחרי המוכנות למלחמה הנושא השני המרכזי בצוות שלו היה חינוך. הרגשנו שהאובדן גדול בשבילנו אבל גם לעם ישראל ועלינו לקחת את הלפיד ולהמשיך הלאה. הקמנו עמותה שנקראת 'רוח איתן' שתפקידה להנחיל את ערכיו - ציונות ואחריות", מספר אוסטר.

העמותה מקיימת מיזם תחת הכותרת "יום לחיזוק הלמה" ומסביר את מטרתו. "אנחנו בבית שבעה קצינים ורק איתן החליט להתגייס לשירות קרבי - בגלל יכולת ההשפעה. בקרבי אתה מפקד על כמות גדולה של אנשים ובקשר מאוד ישיר. זאת הייתה הבחירה שלו. איתן הגדיר מראש שהערכים הם העיקר וכהגדרתו - 'הרוח תנצח את המלחמה, המקצועיות תקבע את המחיר'. כולנו יודעים מה הם ערכים - אבל לחיות כך לאורך שנה של מלחמה כשצריך לממש אותם - זה דורש ממך תעצומות נפש גם פנימיות וגם כלפי החיילים שלך. זה היה מיוחד באיתן".

האב מבהיר כי העיסוק בהנצחה אינו מקל על הגעגוע. "העיסוק בדברים האלה מחזק את הגעגוע, כי אתה מבין עוד יותר מה הפסדת ומה החמצנו כמשפחה. מצד שני, ככל שאנחנו מבינים ומכירים את איתן יותר והשנה הזו היתה משמעותית מאוד עבורנו, אתה מבין שחייבים להמשיך את זה".

אוסטר משמש גם בתפקיד בכיר במפא"ת והיה שותף מרכזי בפיתוחים טכנולוגיים רבים - המרכזי שבהם הוא מערכת הלייזר פורצת הדרך שנקראה על שם בנו 'אור איתן'. "מערכת הלייזר היא יחידה במינה בעולם, פיתוח מקורי ישראלי, בזכות המדענים והתעשייה הישראלית. כבוד גדול עבור המערכת להיקרא על שמו של גיבור כמו איתן. זה סוגר מעגל. אני עובד על המערכת הזו כבר כ-20 שנים. העובדה שמשרד הביטחון חיבר בין הדברים - היא בהחלט מרגשת".

ההתרגשות הזו נמהלת ברגשות נוספים. "איתן בחר להיות בחזית ובחוד והוא הצטיין כדי להיות שם. הכישלון שאני מרגיש , הוא לא שהוא היה שם וצריך להילחם, אלא שכאשר נלחם במחבלים ועמד מולם - הוא היה ללא שום יתרון טכנולוגי. אני רואה בזה כישלון אישי - שלא השכלנו להביא את הטכנולוגיה עד לקצה. בתקופת הקונספציה העדפנו את ההגנה ועסקנו קצת פחות בחוד כי ההנחה היתה שלא תהיה מלחמה.

היום ברור שיש לנו את האפשרות. כי אם אנחנו יכולים לעשות מערכת כמו 'אור איתן', אין שום בעיה לעשות דברים שיועילו לחיילי החוד באופן שיוכלו לדעת אם במקום שאליו הם נכנסים יש מחבלים", הוא מוסיף.

בשל התחושות הללו החליט שלא לפרוש ממפא"ת - למרות שתכנן לעשות זאת. "למרות שהייתי אמור לפרוש, אני ממשיך בתפקידי במפא"ת כשהמטרה העיקרית היא לסייע לקידום טכנולוגיות עבור חיילי החוד".

לסיום, פנה אוסטר לציבור הישראלי וביקש בקשה פשוטה בשם המשפחות השכולות. "חשוב מאוד לגשת למשפחה. גם אם אומרים דברים שגויים או טעויות זה עדיף על התעלמות. חשוב גם שכל אחד מאזרחי ישראל ישים סטיקר של נופל כי זו אמירת תודה על תרומתם, היא קלה לביצוע ומהווה סמל עבורנו שכולם איתנו".