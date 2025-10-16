ההצהרה של גדעון סער שלו מן

שר החוץ גדעון סער נשא הערב (חמישי) הצהרה לתקשורת, בטרם השתתפותו בפאנל בכנס MED המתקיים בנאפולי, בהובלת שר החוץ של איטליה, אנטוניו טאיאני.

סער אמר כי ישראל מחויבת ליישום תוכנית טראמפ והבהיר כי הממשלה רואה בה בסיס לעתיד היחסים האזוריים.

"אמרתי לסגן ראש הממשלה טאיאני שישראל מחויבת ליישום תוכנית טראמפ. אנחנו רוצים שתוכנית טראמפ תצליח, ולפי זה גם נפעל. אבל גם שיתפתי את השר בכמה מהחששות והדאגות שיש לנו", אמר.

עם זאת, השר הוסיף כי שיתף את מארחו בכמה מהחששות והדאגות של ישראל, ובראשן סוגיית החטופים. לדבריו, "בעיית החללים החטופים - 19 מהם עדיין מוחזקים בידי חמאס, ואנו יודעים בוודאות שהם יכולים בקלות לשחרר מספר משמעותי של חטופים בהתאם להסכם. מה שהם עושים עכשיו זה הפרה יסודית של ההסכם".

עוד הוסיף: "אנו משתפים את דאגתנו עם ידידינו האמריקנים, ומצפים שהמתווכים יסייעו בפתרון הבעיה הזו באופן מידי. זה חשוב מאוד, משום שמדובר בלשחק עם רגשות משפחות שסבלו מספיק במשך יותר משנתיים".