הזמרת והיוצרת נעמה דרדיק משיקה את הסינגל הרביעי שלה, "עולה בך שמש".

דרדיק, אם לשלושה ואשת מילואימניק, מתארת את השיר כביטוי ליכולת האנושית להתרומם מתוך השברים ולבחור שוב ושוב בחיים של תקווה ואמונה.

השיר נולד ביום טעון במיוחד: ב-8 באוקטובר 2023, יום לאחר הבוקר השחור שבו התעוררה ישראל למתקפה הקשה, התחתן אחיה הצעיר של דרדיק.

לדבריה, "הפער בין המוות לחיים, בין החורבן לבניין, בין השנאה היוקדת של האויבים שלנו לבין האהבה שאנחנו רוקמים בתוכנו - הוליד שיר חדש".

בקליפ לשיר נראים חפצים מאובקים המתנערים ומתעוררים לחיים באמצעות דמויות של גברים, נשים וילדים. אותם חפצים מסמלים לדבריה את התקומה האישית והלאומית, את החוסן והעוצמה שמאפשרים להאיר מחדש גם מתוך הרגעים החשוכים ביותר.

השיר יוצא בציון שנתיים לתחילת המלחמה, ומלווה בתחושת שמחה והתרגשות על שובם של החטופים החיים, לצד תקווה להחזרת כל החללים לקבורה.