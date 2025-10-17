קבוצה פרו-פלסטינית התומכת בארגון הטרור חמאס ביצעה ביום שלישי מתקפת סייבר בשדה התעופה של קלוואנה בפרובינציית בריטיש קולומביה שבקנדה.

במתקפת הסייבר השתלטו התוקפים על מסכי המידע לציבור, ובמסרים שהעלו צויין כי היא בוצעה על ידי Mutariff Siberislam, ונכתב: "ישראל הפסידה במלחמה, וחמאס ניצח את המלחמה בכבוד".

כמו כן, כינו התוקפים את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, "חזיר", והשמיעו קטעים מדברי מנהיגי גדודי אל-קסאם וחמאס, וכן שירים לאומיים.

הלובי היהודי בקנדה גינה את מתקפת הסייבר, וציין כי היא משמשת תזכורת לכך שתומכי חמאס מהווים איום מוחשי על כל אזרחי קנדה.

לדברי הלובי היהודי, "הקיצונים" התומכים בחמאס ממשיכים במאבק שהם מנהלים נגד הקהילה היהודית ונגד הערכים של קנדה, ומעשיהם גורמים לשיבוש טיסות, נוטעים פחד בקרב הנוסעים, ומערערים את ביטחון הציבור.

"למעשי הפחדה אין מקום במדינה שלנו", אמר הלובי היהודי, שקרא לרשויות לבצע חקירה יסודית ומהירה כדי למצות את הדין עם האחראים.