על פי סקר חדשות 12 שפורסם היום (חמישי), אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, הליכוד בראשות בנימין נתניהו הייתה נותרת המפלגה הגדולה ביותר ומקבלת 27 מנדטים - עלייה של שלושה מנדטים לעומת הסקר הקודם.

המפלגה השנייה בגודלה היא 'בנט 2026' בראשות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שמתחזקת גם היא בשלושה מנדטים ומגיעה ל-22 מושבים בכנסת. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן שומרת על כוחה עם 11 מנדטים.

עוד עולה מהסקר כי יש עתיד בראשות יאיר לפיד עם 9 מנדטים, בדומה לש"ס בראשות אריה דרעי וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, שנחלשת בשני מנדטים לעומת סקר קודם. עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר עולה ל-8 מנדטים, וישר בראשות גדי איזנקוט שומרת על כוחה עם 8 מנדטים.

בתחתית הרשימה מופיעות יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף עם 7 מנדטים, חד"ש-תע"ל ורע"ם עם 5 מנדטים כל אחת. מתחת לאחוז החסימה נמצאות כחול לבן בראשות בני גנץ, הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה, והמילואימניקים בראשות יועז הנדל.

לפי נתוני הסקר, גוש האופוזיציה ללא המפלגות הערביות מקבל 59 מנדטים, בעוד הקואליציה הנוכחית זוכה ל-51. המפלגות הערביות מקבלות יחד 10 מנדטים.

בנוסף נבדקה האפשרות להקמת מפלגה חדשה בראשות בני גנץ ומשה כחלון. לפי הסקר, מפלגה זו הייתה מקבלת 4 מנדטים, הנלקחים מבנט (שניים), מישראל ביתנו (אחד) ומיש עתיד (אחד).