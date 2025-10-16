לרגל יום הזיכרון הלאומי לחללי ונפגעי מלחמת חרבות ברזל, יצא שיר חדש לזכרו של סמ"ר ברק דניאל הלפרן ז"ל, שנהרג בקרבות ברצועת עזה בדצמבר האחרון.

השיר, "שחקן נשמה", נכתב והולחן על ידי אליה רוסיליו, ומבוצע על ידי הזמרת מאיה דדון. בשיר משולבים מוטיבים מעולמו האישי של הלפרן.

המשפחה והחברים של הלפרן יזמו את הפרויקט כהנצחה חיה ומוזיקלית לזכרו של ברק, שהיה בן 19 בנופלו, לוחם ומפקד כיתה בגדוד שקד של חטיבת גבעתי, מדריך בצופים וכדורסלן מצטיין.

מאיה דדון סיפרה: "בימים מורכבים של שמחה מהולה בעצב, זו זכות ומצווה גדולה לקחת חלק בהנצחתו של סמ"ר ברק דניאל הלפרן ז"ל שעד הרגע האחרון נלחם למען חזרתם של החטופים ולמען כולנו. אנו מציינים היום שנתיים למלחמת חרבות ברזל שגבתה את חייהם של אלפי קורבנות והשאירה משפחות רבות מדממות ואני כולי תקווה שזו תהיה המלחמה האחרונה".

היא הוסיפה כי "אלו היו שנתיים מטלטלות ברמה הלאומית וגם עבורי ברמה האישית, כשהשבוע התחיל עם בשורות משמחות, אסור לנו לשכוח את כל אלו שחרפו נפשם כדי שנוכל לזכות בחדשות מהסוג הזה ואני גאה לבצע את השיר דווקא עכשיו כחיילת בצבא הגנה לישראל ומאחלת למשפחת הלפרן ולכל עם ישראל שלא ידעו עוד צער".

משפחת הלפרן הודתה לכל העוסקים במלאכה ואמרה, "עבורנו זה לא עוד שיר, זו נשימה של זכרון, חיבוק חם שנשלח מהלב של ברק דרך המוסיקה לכולנו. כל העובדים במלאכה על 'שחקן נשמה' הצליחו להביא את הרוח, השמחה, הערכים והאהבות של ברק לשיר שחודר ללב ומשאיר אותו פתוח. ברק היה באמת שחקן נשמה על המגרש, בצופים, בלחימה ובחיים עצמם. תודה על הנצחה מכבדת ונוגעת שתישאר איתנו לנצח".