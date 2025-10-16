הכנסת ספר התורה צילום: באדיבות המצלם

טקס הכנסת ספר תורה התקיים היום (חמישי) בבית הכנסת 'עוד יוסף חי' בראש העין, לעילוי נשמתו של סמל ראשון נאור חיימוב הי"ד, שנפל בקרב בעזה לפני שנה, והוא בן עשרים ושתיים בנופלו.

ספר התורה נתרם ביוזמת משפחתו של נאור והוכנס לבית הכנסת בליווי חברים ובני משפחה. על גבי הספר הוטבעו תמונות של בית המקדש, כסמל לחזון הגאולה.

במהלך האירוע אמרו בני המשפחה, "אנו בהגדלת התורה דורשים ומבקשים מה' יתברך, הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו ייקום! גאל אותנו ברחמים אנו מבקשים".

הם הוסיפו, "כולנו וכל עם ישראל יודעים לאן פנינו מועדות - לבניין המקדש, לנצח ירושלים, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם".

נאור חיימוב הי"ד קבור בחלקה הצבאית בבית העלמין בראש העין. הוא הותיר אחריו אב ואח.