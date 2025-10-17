תלמידי ישיבת בני עקיבא לפיד במודיעין זכו השבוע בפרס הראשון בחינוך הממלכתי דתי במסגרת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה, על סרט הגמר שיצרו לזכרו של סרן דניאל פרץ ז"ל. הסרט, "שושן צחור", נבחר גם למקום השלישי הארצי בתחרות "היצירה הצעירה", בה השתתפו כ-150 סרטים.

את הסרט הפיקו בוגרי מגמת תקשורת וקולנוע בישיבה: נתנאל פרץ (במאי), אבי ליפסקר (עורך), איתמר קינד (צלם) וערן בטאט (מפיק), בליוויו של רכז המגמה חנוך זאבי.

העלילה עוקבת אחר ניב, תלמיד תיכון המקים מדי שישי דוכן למכירת פרחים. לקוח קבוע בדוכן הוא דניאל פרץ, הקונה מדי שבוע זר שושן צחור. עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" מתגייס דניאל למילואים, וניב ממשיך לשמור עבורו את זר הפרחים - עד ליום שבו מודעה על "הותר לפרסום" מכה אותו בתדהמה.

הישיבה קיבלה את הפרס באורח מצמרר בשבוע שבו הוחזרה גופתו של סרן דניאל פרץ ז"ל, שנפל בקרב ב-7 באוקטובר. הסרט הוקרן בטקס שנערך בישיבה לציון שנתיים למלחמה.

ראש הישיבה, הרב שמואל רוזנבלום, אמר, "הסרט שהפיקו בוגרינו היקרים הוא רגע שבו חינוך, יצירה ומשמעות נפגשים. התלמידים הצליחו לקחת את הקולנוע ולבטא באמצעותו ערכים של נאמנות, רעות ואמונה. מרגש לראות איך הם הפכו את הזיכרון האישי והלאומי ליצירה נוגעת ללב שיש בה הנצחה ללוחם שנפל ומשפחתו עלתה לארץ מתוך ציונות. בעיניי, זה ביטוי מוחשי לדרכה של ישיבת בני עקיבא לפיד - חינוך לא רק לידע, אלא לרוח גדולה, ערבות הדדית, אהבת העם והארץ".