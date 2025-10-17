בסביבתו של יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מעריכים כי חוק הגיוס יובא לאישור במהלך חודש נובמבר, אחרי שיקודם בדיוני הוועדה, כך דווח בכאן רשת ב'.

מסמך העקרונות גובש בדיונים ישירים בין ראש חטיבת תכנון כוח אדם בצה"ל, תת אלוף שי טייב, לבין נציגי החרדים, ח"כ ינון אזולאי מש"ס והשר לשעבר אריאל אטיאס, לאחר שנציגי הצבא הציגו את הצורך הנדרש בגיוס חיילים נוספים.

ביסמוט העביר אתמול ליועצת המשפטית של הוועדה עו"ד מירי פרנקל-שור מסמך עקרונות שעל בסיסו תגובש טיוטת חוק הגיוס. הטיוטה צפויה להגיע לשולחן הוועדה בקרוב, והדיונים עליה צפויים להתחיל כבר ביום שלישי הקרוב.

המסמך מבוסס על ההבנות שהושגו בין יו"ר הוועדה הקודם, יולי אדלשטיין, ובין נציגי המפלגות החרדיות ערב המתקפה האיראנית. לפי אותם עקרונות, יעדי הגיוס יעמדו על 4,800 צעירים חרדים בשנה הראשונה, 5,700 בשנה השנייה וכ-50% מכל מחזור בתוך 5 שנים. סנקציות אישיות ומוסדיות יושתו אחרי שנה - רק אם לא תהיה עמידה ביעדים.

מדובר בין השאר בעיצומים על הוצאת רישיון נהיגה, יציאה לחו"ל, הנחה בתחבורה ציבורית, הנחה ברכישת דירה ומלגות לקבלה ללימודים.

לצד זאת, שינויים ותוספות שהוכנסו לחוק שהציג אדלשטיין מאוחר יותר לא ייכללו בטיוטת החוק של ביסמוט, כמו הדרישה למנגנון ביומטרי ולהחתמת בני ישיבות שלוש פעמים ביום כעדות להגעתם למוסד.